女友學歷高、漂亮溫柔 首次過夜驚聞「嚴重腳臭」：該怎辦？

腳臭是許多人的煩惱，日前有男網友發文抱怨，女朋友雖然長得漂亮、學歷高且溫柔又善解人意，但首次過夜卻發現她有「嚴重腳臭」，對此許多人紛紛建議改善鞋子、襪子材質，並勤曬鞋、洗鞋，《Hello醫師》也指出腳汗是腳臭的主要原因。

有網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，前陣子交了女朋友，長得漂亮學歷高、溫柔又善解人意，相處之下直呼「是真的蠻幸福快樂」。但日前跟著朋友們出遊三天兩夜後，首次與女友過夜卻發現令人無法忍受的「嚴重腳臭」，原PO預計送她一組除臭襪，但礙於傷及面子，擔心送了可能會吵架或分手，因此詢問網友想法。

許多網友紛紛建議，「愛她就幫她洗腳」、「穿的鞋子、襪子材質、穿襪子鞋子時間長短，非常多因素都會造成腳臭」、「除臭襪、UU藥膏，請她勤曬鞋、洗鞋」。還有人開玩笑留言，「你不夠愛她，真愛的話會覺得是香的」、「遇到戀足癖的，她會是個天菜」、「聽說用舌頭舔可以除臭，不妨試試」。

據《Hello醫師》指出，除腳臭的方法包含，腳汗是腳臭的主要原因，確實清洗雙腳、縮短穿襪子的時間，保持雙腳乾燥、勤更換襪子，可以使用止汗劑作為輔助並消除鞋墊異味，酒精也能幫助清潔足部。