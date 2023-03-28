結婚一定要辦婚禮嗎？網揭都是辦給「這些人」開心



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「是否要辦婚禮」相關話題的網路聲量，帶您了解網友的正反意見有哪些。

結婚是人生中重大的里程碑，有人從小就對婚禮有著美好的想像，渴望能夠穿上白紗接受眾人的祝福，然而隨著社會環境與觀念變化，越來越多民眾選擇不辦婚禮，直接登記結婚，認為婚禮只是一種「儀式」而非「必要」，把錢省下來可以做更多有意義的事。

夢幻婚禮「儀式感」不能少！不辦「省力」又「省錢」最輕鬆

▲ 要辦婚禮嗎？網友正反面討論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上相關話題討論，可以發現想辦婚禮的網友多數是因為「嚮往儀式感」，日前有網友發文詢問「大家都有舉辦婚禮嗎？」，引來民眾留言討論，有人表示「辦夢幻婚禮根本是我從小的夢想」，也有人認為結婚通常是一輩子一次的人生大事，「人生這一刻是最美的時候，不要留下遺憾」，甚至有結過婚的網友出面表示一定要辦婚禮，說道「每次回顧照片都覺得甜滋滋的，有夠幸福」。

也有民眾認為辦婚禮是為了「讓長輩開心」，正在籌辦婚禮的網友分享心得「交往是兩個人的事，而結婚是兩家人的事」，婚禮需要顧及雙方長輩的想法與需求，也有人提到「婚禮是父母的成果展」，父母栽培小孩這麼多年，舉辦婚禮也是做子女的一片孝心；另外，有網友說「傳統觀念還是希望有儀式婚」，認為很多時候都是為了做面子，也有人提到是因為「紅包文化」，長輩會希望之前包出去的紅包能夠回本。

然而，也有一派網友完全不想辦婚禮，表示「看過很多朋友結婚儀式請客累得半死」，覺得平常上班就很累了，根本沒精力去籌辦婚禮，也有網友坦白婚禮是新人分手大關之一，「聽到太多因為這些搞到吵架身心俱疲的」，覺得何必自找麻煩。而現實層面問題也是一大考量，網友認爲疫情影響收入且年輕人普遍薪水不高，「把錢省下去度蜜月比較實在」，引來不少留言認同舉辦婚禮真的很花錢，並提到「建議可以登記就好，省下的錢給未來家庭好好運用」，也有人分享自己沒辦婚禮，「省下來的錢去歐洲蜜月2週蠻開心的」。

此外，對於部分人來說婚禮也是另一種「社交場合」，有網友提到「在眾人面前結婚的場合很尷尬，社交一整天真的累爆」，也有民眾分享婚禮當天自己根本是「人形立牌」，一整天假笑真的尷尬，對此有網友建議「可以舉辦簡單家宴，請比較好的朋友來就好了」，既可以免於不必要的交際，又能開心享受眾人的祝福。

很多人說：「婚禮是邁入婚姻的一大考驗」，有些人能夠成功克服難關並結髮成為夫妻，也有些人會因此發現彼此價值觀不合而選擇分開。然而最重要的是，婚姻是否能夠幸福美滿，不是取決於婚禮的有無，而是雙方都能尊重、愛護彼此，如此才得以攜手相伴度過餘生。

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「是否要辦婚禮」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/15~2023/03/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、問答網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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