全家人趕不走！ 哥哥「寄生蟲前任」：住免錢、沒禮貌衛生差

家中曾被陌生人長期居住嗎？近日有女網友發文抱怨，哥哥的女友已分手超過三個月，卻還是一直「寄生」在家裡，甚至衛生習慣差又沒禮貌，沒有付房租、也沒有任何付出，煮好飯父母還三催四請的到房間叫，大嘆「哥哥超級無能，我們家的態度可能不夠強硬」，對此許多網友也超傻眼。

有女網友在Dcard發文表示，哥哥今年21歲，去年年初交了女友，未告知家人私自帶回家同居，之後在去年底分手，但女方卻一直「寄生」在家裡，更無奈的是平日衛生習慣差又沒禮貌，浴室滿是她頭髮、也不打招呼，沒有付房租、也沒有任何付出，甚至家裡煮完飯，爸媽還要三催四請到房間叫她出來吃飯，更大嘆「哥哥也是超級無能，從來都只聽不做，我知道我們家的態度可能不夠強硬」。

貼文一出，許多網友也傻眼直呼，「分手了還讓她進妳家幹嘛，直接拿走她的鑰匙或換鎖，這女的也未免太瞎了吧」、「妳哥問題應該最大」、「既然沒辦法阻止哥哥帶前女友進來，至少你媽媽要出面鄭重的講清楚不希望她住在妳家」、「對哥哥下最後通牒，一個禮拜給那個女搬走，沒搬就報警 」、「既然他們無法溝通就是只能報警」。

不過，也有不少人質疑原PO家的問題，「這樣看起來全家都無能，連把一個陌生人轟走都不敢」、「為什麼一定要等你哥趕她出去，你們一群人直接把她東西跟人都丟出門外，再換鎖不就好了」、「你們也是蠻妙的，寧可不要親情惡化也可以容忍三個月的寄生蟲」；還有人笑稱，「我沒地方住的話也可以用陌生人的身分住進去嗎？我會幫忙洗碗、倒垃圾、做飯比她有用，還會繳水電跟洗浴室，可以考慮換成我」。