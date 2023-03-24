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女兒籌備婚禮父竟提醒「這三點」 網嘆：爸爸下流不及格

聯合新聞網／ 綜合報導
父親重男輕女的觀念讓原PO超傻眼。示意圖／ingimage
父親重男輕女的觀念讓原PO超傻眼。示意圖／ingimage

重男輕女是一種男女不平等的觀念，近日有女網友發文抱怨從小父親重男輕女，哥哥受寵卻一事無成，而身為女兒的她近日忙著籌備婚禮，卻遭爸爸提醒「女人注定脫光給男人睡的、工資要上繳給老公、多生點兒子」，令她超傻眼，許多網友也直呼「這樣的爸爸，真是不及格」。

有女網友在Dcard發文表示，家中有個重男輕女的父親，從小哥哥被灌輸是家裡的「太子」，至今哥哥現在34歲，沒有老婆、也沒有交往對象，甚至一事無成。近日原PO忙著籌備結婚事宜，沒想到父親竟表示，「女人生下來就是注定脫光給男人睡的，以後婚後一定要上班，再把工資上繳給老公，一定要生多一點兒子，不然就是妳的問題」，這番話讓她超傻眼。

對此，許多網友表示，「這樣的爸爸，真是不及格，希望妳未來老公能好好珍惜妳，愛妳」、「還好妳好好的長大了，沒有因為家裡影響所以走歪路」、「以後妳也不用照顧年老父親，反正嫁出去的女兒也是捧男方飯碗，用這句話堵住以後求助妳的父親」、「身為父親為什麼有辦法對女兒講出這種下流的話」、「記得跟爸爸說嫁出去的女兒是潑出去的水，以後不要再來煩謝謝」。

也有人留言分享，「我媽媽也是重男輕女，最讓我不解的是她的原生家庭也是重男輕女，明明已經被不公平對待了，卻要讓不合理的觀念傳承下去」、「我爸媽也是這樣，而且更糟的是我哥被寵到會家暴他們」、「從小到現在被差別對待，現在看到父母跟哥哥已經無感」、「我家也是這樣，我弟完全太子什麼事都不用做」、「我阿嬤也是重男輕女，生了那麼多只有我爸是男的，還叫我媽把我妹墮掉」。

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