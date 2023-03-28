該和他／她結婚嗎？說「我願意」前先評估這5點

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「適婚標準」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大適婚評估要點有哪些。

情侶從交往步入婚姻，會歷經許多轉變，生活中的大事小事都需要找到共識的平衡點，如果沒有先問清楚對方的未來規劃，或是遇到觀念不和的另一半時，就會不斷產生摩擦和爭執。究竟該怎麼判斷你們適不適合互伴終生呢？以下就有網友討論的五大適婚判斷標準，快來評估看看你們有沒有達成共識吧！

「生育計畫」成結婚考量關鍵要素 「家庭關係」反映未來婚姻經營模式 網友熱議TOP5適婚標準 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 生育計畫

在婚前要溝通的各項共識中，多數網友認為「生育計畫」最應該提前商量討論，包括「要不要生小孩」、「預計生幾個小孩」、「想在幾歲生小孩」，只要達成共識，不管是頂客家庭，或是兒女雙全都很幸福；反觀有的夫妻對於生育小孩意見分歧，甚至因此在婚姻關係中感到痛苦、不圓滿。

NO2. 家庭關係

而「家庭關係」也是不少網友熱議的標準，認為從另一半與原生家庭的相處，就能窺見對方將如何經營未來的家庭。就有網友表示「男友對家人很暴躁」，擔心未來結婚也會延續這種生活模式，吸引熱心網友建議「可以先問清楚原委，對男友家庭也會更加認識」、「如果有對自己人很沒耐心的跡象，結婚前真的要審慎考慮」；另外，婚前也可以先討論好家事分配、是否與公婆同居、春節到誰家過等問題，才不會結婚後總是喬不攏，經常為這些生活瑣事吵架。

NO3. 金錢觀念

整天為了柴米油鹽煩惱，很容易消磨夫妻間的愛意，因此在婚前評估彼此「金錢觀念」是否契合也很重要。不少網友都曾遇過「對方很拜金，該結婚嗎」、「婚後才發現另一半沒有存款」等困擾，從實際面向上來說，對於雙方的消費習慣、儲蓄理財和經濟能力都應該提前了解，以免婚後產生落差感。除此之外，也可以討論要採用「分別財產制」、「共同財產制」，還是「法定財產制」，去規劃婚前與婚後的財產分配。

NO4. 社交活動

所謂「近朱者赤，近墨者黑」，觀察另一半的社交圈狀態，也能反映出對方平時待人處事的態度，就有網友在討論區上表示「男友的兄弟都很愛玩」，擔心男友婚後還是會常被約去酒吧、夜店等場所，引起許多留言討論，如「不能接受就提出來，對方不願意改的話就考慮分手」、「身邊朋友都愛玩的話，搞不好男朋友其實也很愛玩」等，提醒發文者在決定結婚前，應該先與另一半溝通婚後「朋友聚會」的對象、頻率等等。

NO5. 相處模式

最後，兩人的「相處模式」也是觀察要點，若是情侶間沒有共同話題、興趣愛好大相徑庭，相處起來像是搭伙過日子，那就要思考是不是真的有結婚的必要。有網友就表示「結婚後感情變得很平淡」，與另一半沒話聊，建議未婚的網友可以評估與對方的相處模式，以及雙方有沒有意願用心經營這段關係，婚姻才能長久的走下去。

婚姻是人生大事，在步入禮堂前，不妨參考看看網友的適婚判斷標準，評估你們的三觀、未來規劃和相處是否契合，如果還沒達成共識，也可以檢視彼此有沒有磨合的可能等，畢竟結婚後就要一起生活，攜手走向未來的每個旅程，有共同的規劃與目標，才能齊心經營幸福的下半輩子。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「適婚判斷標準」相關討論則數。觀測期間：2022/12/09~2023/03/09，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw