想開拓交友圈不如就用這招！網推六大交友軟體助你早日脫單

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「交友軟體」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的交友軟體有哪些。

交友軟體是現今認識伴侶的新興管道，每個軟體都有著自己的特色，以不同的配對規則、自我介紹頁面、交流方式等元素吸引眾多使用者，究竟網友們對於這樣新型的交友方式都有些什麼樣的感想呢？就讓我們來看看吧！

「Tinder」使用經驗引熱議 網推這軟體適合認真找另一半的族群 網友熱議TOP6交友軟體 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. Tinder

「Tinder」以超過十萬則聲量成為討論度最高的交友軟體，在去年初真實犯罪紀錄片「Tinder大騙徒」爆紅，讓交友軟體相關話題再度受到熱議，網上也出現不少分析Tinder配對機制、藍勾勾認證的文章，或討論如何提高配對成功機率的技巧，也有網友分享自己透過Tinder找到現任男友，並且已交往三年，表示「現在交友圈都很固定，交友軟體還是很棒的途徑」。

NO2. Pairs派愛族

在「Pairs派愛族」上有詳細的個人資料可以看，受到認真想找另一半的民眾歡迎，有許多網友分享自己使用的經驗，其中更是不乏使用派愛族而成功脫單的人，便有藉由該軟體而找到交往對象的網友表示「推薦派愛族，男生要付錢的會稍微認真一點」，表示因為使用許多功能需要付費，較少抱持玩票心態的人。

NO3. WooTalk 吾聊

「WooTalk吾聊」的特色是能馬上配對到一位匿名聊天的對象，無法用照片、自我介紹等內容去篩選，許多網友表示WooTalk「打發時間聊天」很好用，也有人分享自己與另一半的認識就是用WooTalk「雙方很神奇的都沒有離開」，認為這是如同命運般的邂逅。

NO4. Pikabu

「Pikabu」以評分作為配對的標準，令許多使用者十分在意自己的評分，也讓此機制成為社群討論的焦點之一，有網友表示自己的評分落在最低的分數區間，引來眾多回覆分析自己給分的邏輯，也安慰發文者「我也都平均1.多分」建議可以從頭檢視自己的照片、自我介紹等訊息，用以改善低分配對不到的情況。

NO5. Omi

「Omi」時常推出不同的活動，如月老籤、狼人殺等，吸引用戶參與並提供認識不同人的機會，吸引眾多網友使用，在與不同的人互動時，除了能拉近彼此的距離、創造共同回憶，也能為聊天增加新的話題，讓後續相處更自然，十分受到歡迎。

NO6. 探探

「探探」也是需部分付費的交友軟體，不過也使想認真交往的用戶比例提高，另外探探曾推出不少趣味功能，如「塔羅占卜」、「運動熱照」等，即有網友表示如「有塔羅牌功能，勾起我的興趣了」等回應，對不同類型的配對標準表現出躍躍欲試的態度，特殊的配對方式吸引不少社群網友的關注與討論。

交友軟體為我們帶來新的交友方式，讓人可以用不同方式跨出原本的交友圈，但同時也存在詐騙等隱患，依然提醒大家在網路交友時還是要保護好自己，以免掉入交友陷阱！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「交友軟體排行（改寫）」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2022/12/31，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw