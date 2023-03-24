大姑外遇後連兒女都不要 婆婆哭勸媳接養遭拒竟痛批：狠心

家庭矛盾錯綜複雜，日前有女網友發文抱怨，大姑外遇閨密的前夫，現在鬧離婚，連孩子都不要，婆婆不惜拿出養老金，希望原PO夫妻倆能夠認養大姑生的兩個孩子，此舉令她傻眼「天啊！我才不擔這責任」，許多網友也勸「千萬不要，麻煩會超級多」，但也有人表示「如果有能力，幫忙養小孩，不是壞事」。

有女網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，日前婆婆表示大姑外遇她閨密的前夫，現在鬧離婚，連孩子一男一女都不要，婆婆並以淚洗面提議拿出養老金，讓原PO夫妻撫養大姑的孩子，但原PO傻眼「我們有什麼責任要養他們？不是妳女兒自己爽，爛攤子丟給我們吧？」，連老公也堅決反對，更頭痛的是，婆婆、兩位外甥目前跟自己都住在一起，還被婆婆痛批「狠心，親外甥都不管」。

許多人勸原PO不要接受，「千萬不要，麻煩會超級多」、「這種事是當事人的責任，關妳什麼事，讓他們自己去釐清責任歸屬才對」、「媳婦是外人，不要管人家家務事」、「與妳無關，當心公親變事主」、「如果真的接手，養的好不關妳的事，養不好全是妳的問題，請三思」。

不過也有人認為，「我是覺得有能力就幫，小孩是無辜的，或許妳會覺得跟妳無關，但小孩有叫妳伯母或嬸嬸，也算是有親戚關係，適時幫忙，小孩會記住的」、「其實，如果有能力，幫忙養小孩，不是壞事，但如果力有未逮，該放手就放手」；也有人表示，「既然婆婆說會拿養老金出來，那她自己養不就好了」、「直接丟孤兒院」、「看來親爸爸也不要孩子」。