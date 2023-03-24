已婚爸爸劈腿人妻 保密到家卻因「奪命連環CALL」破功了

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位男子駕駛時碰到外遇對象不停打電話，讓他外遇的行為也隨之曝光。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位男子駕駛時碰到外遇對象不停打電話，讓他外遇的行為也隨之曝光。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

外遇行為如被曝光，很難不遭到原先伴侶的責難。而要是外遇的男女雙方，都是已婚擁有家庭的人，還會讓整起事件變得更複雜。近來在日本，就有這麼一則感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名中村圭司的42歲男性，儘管是已婚男子，小孩也已經上小學了，但隨著時間的淡化，覺得自己對妻子越來越沒有了戀愛的感情，於是偷偷用起交友軟體，打算在外尋找對象。

此時，他遇上一位叫做未希子（化名）的已婚女性，兩人於是展開外遇關係。圭司找上未希子，除了消解肉體慾望的性行為之外，和未希子相處的過程中，更讓他感覺到有戀愛的氣氛。不過由於兩人都是有家庭的狀態，因此在外遇過程中，一直都有小心事跡敗露。

然而相處久了之後，圭司卻發現未希子越來越纏人。有一次圭司和妻小一同出遊，由圭司負責駕駛。結果寂寞難耐的未希子，居然在這時打給他。因為圭司正在開車，沒有餘力接電話，使得他被妻子高度懷疑，只好隨便胡謅一堆藉口瞞混過去。

不過，未希子奪命連環CALL的行為，也被她的丈夫發現。結果，雙方四人決定會面談話，過程中罵聲不斷。最終圭司和未希子只得刪掉對方的聯絡方式，正式切斷外遇關係。從此之後，圭司就沒在和未希子聯絡。不過至少沒走到離婚，也沒有支付慰問金，已經算是萬幸了。

外遇 性行為 離婚 交友軟體

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