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爸爸說沒錢拒買可樂 孩子1句引發公憤：為什麼生我？

香港01／ 撰文： 謝茜嘉
由於小孩大發脾氣，最終媽媽只能屈服去拿了一瓶可樂。（示意圖／ingimage圖片）
由於小孩大發脾氣，最終媽媽只能屈服去拿了一瓶可樂。（示意圖／ingimage圖片）

窮人是否沒有資格生育？一篇3年前的警世文章近日再於網上熱傳，被多間媒體報導，有台灣網友分享去餐廳吃飯時遇到一家三口吃飯，目測約8、9歲的小孩吵著要喝可樂，爸爸說沒錢，小孩不滿大發脾氣說，「賺錢是你們大人的事情」，又說「沒錢為什麼把我生下來！」，最終媽媽只能屈服去拿了一瓶可樂。

多間媒體報導，有網友在「Disp BBS」討論區以「吃飯聽到小孩說『沒錢為什麼把我生下來』」為題發文，表示中午去餐廳吃飯時遇到一家三口，目測讀小二、小三年紀的小孩一直吵著要喝可樂，爸爸淡然地說了句「沒錢，而且那個對身體也不好」。

小孩隨即「爆炸」，發脾氣大聲地指，「賺錢是你們大人的事情，讀書補習吃飯是我們小孩的事情，沒錢為什麼把我生下來！」，媽媽只好默默去拿了一瓶可樂。

樓主大感衝擊，指出「欸不是，那小孩看起來才小二小三，說這些話，做父母的有什麼感想？是因為環境還是資訊太發達？現在小孩都這麼早熟嗎？」。相關帖文在2020年發出，日前再度瘋傳。

貼文引起公憤，不少網友對小孩年紀輕輕就說出對父母不敬的話大感驚訝，小孩固然有錯，但家教肯定出問題，「如果是我肯定先打下去，還頂嘴」、「這小孩沒被扁也是奇葩」、「啃老族不都這樣講，這麼小就立志當啃老族」、「班上有一個人不知道在哪看到這種說法，很快就會在學校蔓延了」、「給他喝可樂，情緒勒索成功，以後更難搞惹」。

也有網友認同沒足夠經濟能力不應生育，以免連帶小孩一起受苦，「我也覺得沒錢真的不要拉小孩受苦，更何況沒錢家裏又不和諧的」、「要生就要盡到扶養的義務，不要整天叫沒錢，有問過小孩想被妳生出來嗎？」 、「這邏輯沒問題啊，一堆窮人就愛亂生」。

不少網友質疑事件真實性，認為是樓主自行創作，而事實上中國網上經常熱傳一堆類似內容的文章，均以「沒錢為什麼把我生下來」為題，懷疑樓主是將不同內容結合再重組，「幻想文，不然就是從電視電影看來的話」、「抖音抄來的幻想文」、「幻想文吧，小孩哪懂這檔事」、「再窮也不可能買不起一瓶可樂，不要一直發幻想文挑起仇恨」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

家教 情緒勒索 生育

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