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她不解「都AA制了」為何老公仍再次偷錢 網勸：離婚提告

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友抱怨已經發現兩次先生偷錢，許多網友則勸她趕快離婚。離婚示意圖。圖／聯合報系資料照片
有女網友抱怨已經發現兩次先生偷錢，許多網友則勸她趕快離婚。離婚示意圖。圖／聯合報系資料照片

婚姻關係是不少人的考驗，近期有女網友發文表示，已經發現兩次先生偷錢，讓原PO氣得大嘆「已經什麼都AA制，為何還要拿我的錢」，對此許多網友勸原PO離婚或保留證據報警提告。

有女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，已經第二次發現先生偷竊自己的錢，首次用提款卡盜領繳孩子保費的金額，把密碼改掉後，第二次竟趁忘記鎖抽屜時，偷走原PO辛苦存錢換來的日幣，事後先生歸還現金並要求不再追究此事，讓原PO氣得大嘆「要如何相信將來他不動我娘家留給我的錢」、「已經什麼都AA制，為何還要拿我的錢」。

許多網友勸原PO離婚，「不趕緊離，以後妳錢被他挖光後，老了生活更慘」、「離婚，去辦理夫妻財產分開制」、「請直接離婚，這種男的不值得依靠，靠自己比較快一點」、「那妳還留著幹嘛，還不快放生」、「直接離，要不然去銀行租個保險櫃放妳自己的私人物」。

此外，其他人還支持報警或提告，「講過了不聽還能怎樣，不然就上法院告他」、「吿啊，讓妳老公進去關」、「留證據，告偷竊、離婚，結案」、「告他，這麼簡單的事，不過以現在的法律，自己最好有實質的鐵證據，才告得成」、「保留證據，保留提告權利」。

離婚 兩性關係

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