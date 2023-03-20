老公在女兒婚禮宣布「有驚喜」 人妻一看竟是公開她偷情畫面

有時男女分手離婚，可能是因為現實方面的因素驅使，並不是感情上真的決裂。然而在藕斷絲連下，卻也有可能產生其他意外狀況。近來在日本，就有這麼一起嚴重的外遇事件。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名「弘子」的41歲女性，過去曾經和一位男子結婚，並生下一位女兒。然而因為男方公司經營失敗的關係，欠下了龐大的債務，使得兩人不得不離婚。所幸弘子後來有找到對象再婚，並順利養育女兒長大。

後來女兒20歲時要結婚，想找自己的親生爸爸來參加婚禮，弘子因而再度聯繫上前夫。由於當時是經濟因素，逼不得已才離婚的，使得弘子對於前夫仍抱有感情，於是再度聯絡後，兩人逐漸走向外遇的關係。本來弘子以為，自己的丈夫經常出差，女兒也和未婚夫同居了，就把前夫帶到自己家中出軌。

結果到了女兒婚禮當天，弘子的丈夫突然向現場宣布「我有準備驚喜給大家」，並要賓客一起看向大螢幕。正當眾人以為會是女兒成長紀錄之類的影片時，畫面上播出來的，卻是弘子和前夫外遇，正在床上辦事的影像。丈夫還直接用麥克風，指責弘子和前夫的出軌行為。

見到情勢不妙，前夫立刻逃離了現場。走不開的弘子，只能一再澄清「這一定有什麼誤會」。然而這樣的說法當然不被採信，就連弘子的父母，也譴責她的行為，新娘女兒則嚎啕大哭，覺得自己的終身大事，就這麼被母親的不倫行為毀了。

最後，弘子最終得賠償慰問金離婚，並且被逐出家門，自此和丈夫、女兒跟父母斷了關係，必須在外自立更生。即便覺得丈夫挑在女兒婚禮爆料出軌一事太誇張，但畢竟是自己有錯在先，只能接受眼前的現實制裁。