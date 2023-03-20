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女生問：5顆貢丸會分我幾顆？ 男友一答變18禁 網笑：給100分

香港01／ 撰文：謝茜嘉
男友回覆，「我會分你7顆，加我下面那兩顆」，意即另兩顆是睪丸，讓女生瞬間傻眼。（示意圖／取自香港01）
男友回覆，「我會分你7顆，加我下面那兩顆」，意即另兩顆是睪丸，讓女生瞬間傻眼。（示意圖／取自香港01）

男生面對女友問問題，每次都要絞盡腦汁想出完美答案，才能避免踩中「地雷」！有女生近日於討論區分享與男友既爆笑又無奈的對話內容，她傳訊息問男友若1碗貢丸湯裏只有5顆貢丸，會否分她3顆，沒料到男友竟說出黃色笑話，稱會分7顆給她，另兩顆是睪丸，讓她原本腦海中的浪漫泡泡全部破滅。

該女生於Dcard討論區以「5顆貢丸男友說要分我7顆…」為題發文並貼出與男友的對話截圖，她問道「寶B，如果一碗貢丸湯裏有5顆貢丸，你會分我3顆嗎？」，她預想男友的回答會很浪漫，像「全都給寶貝」或「再買一碗給寶貝呀」之類。不過，男友在1分鐘後立即回覆，表示「我會分你7顆，加我下面那兩顆」，意即另兩顆是睪丸，讓她瞬間傻眼，於帖文大呼「嗯……真是謝摟（囉）」。

貼文引來部分網友吐嘈，原po男友說黃色笑話很低級，也有人認為原po無聊，「覺得有些女生好無聊，貢丸可以衍生討論這麼多篇，類似掉到水裏先救誰的題目」、「看到這個問題的時候，我只想著，不會一人一碗就好了嗎？」、「會問這種蠢問題的一律分」、「真的很累，沒事傳這種訊息是想怎樣」。

不過有網友指出只是情侶間打情罵俏，毋須太認真看待，「一堆正經魔人，分享自家男友跟女友日常情調對話都被你們拿來爭論什麼台女/台男/惡不惡心，即使再公主病王子病的問題，雙方覺得沒問題，外人怎不看看就好？」。

有網友認為原po男友答法幽默，「笑死，好浪漫」、「有笑，給100分」、「不可以色色」、「我覺得這位男友很幽默的解決了這個問題」、「我覺得這是另類情趣，不要太認真都沒問題」、「我覺得很幽默耶，我老公如果這樣講我會大笑」。

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文章授權轉載自《香港01》

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