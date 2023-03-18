渣男隱瞞已婚偷吃 偕小三提早慶聖誕「激戰3回合」結局逆轉

夫妻之間容不下第三者，但有時「小三」也是受害人。台灣一名女子去年12月初認識到一名心儀男性，雙方一拍即合，甚至提早慶祝聖誕，男方贈送金戒指當聖誕禮物，令她感動不已，當晚「激戰三回合」，但突然而來的「心裡一直覺得不踏實」，偷看對方手機，才驚悉對方不但是人夫，而且已有小朋友。她在網上崩潰發文求助，想不到結局大逆轉，到最後連「正宮」都知悉事件，反而主動和她聯繫，道歉沒有管教好自己丈夫。

樓主在網上討論區「Dcard」發出帖文，而且持續更新，最後一次更新發生去年12月26日，去年她和前男友分手後，12月初認識新對象，開始走出情傷，趁對方獨自到台北公幹，兩人提早慶祝聖誕節。男方送了金戒指當作禮物，更說「生命中遇不到第二個像妳（樓主）這樣特別的人」，情深舉動令樓主非常感動，兩人當日逛完街後，就前往男方租住的地方，甚至發生關係，情投意合下一晚性交了3次。

當晚完事後，樓主對突然而來的蜜運感不安，「心裏一直覺得不踏實 」，趁男方睡覺時偷看其手機，發現對方已婚，妻子及小朋友目前都在台中。夫婦之間的手機訊息中，對方妻子抱怨未能一家人過聖誕節，男方則回下個月公司發獎金，「回家看看妳（男方妻子）想要什麼，妳乖乖」、「辛苦『腦婆』了，那我（男方）等等弄一弄先睡了」。

極大罪惡感湧上心頭，樓主非常自責，「平常就是跟大家一起罵劈腿男的那種人，沒想到今天會是苦主」，但她不敢和正宮攤牌。而且據台灣法例，自己有機會被告通姦罪，也怕對方會崩潰，「畢竟一個女人家照顧小孩跟公公」。她發文詢問自己是否應該立即離開、「把戒指寄回他家，封鎖處理」，抑或「直接封鎖，戒指當作補償拿去賣掉，然後把錢拿去吃一頓好吃的」。

帖文引來網民討論，紛紛留言指「現在太晚了，自己出去很危險建議，等到天亮了趕快離開吧」、「戒指留下，人離開」、「這個戒指也太爛了吧，仿大牌仿的超級沒質感」。

事件引來台灣媒體報導，相信正宮因而發現事件，主動聯繫樓主道歉，「對妳很抱歉，沒有把自己的老公教好」，懇請她將戒指收下當作補償，樓主亦已封鎖男方，網友慨嘆「為什麼道歉的是沒做錯事的受害者啊？看了好氣，這男的真的很爛哎」。

女事主不安下偷看對方手機，才驚悉對方不但是人夫，而且已有小朋友。Dcard討論區圖片

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文章授權轉載自《香港01》