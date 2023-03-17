和曖昧男生約會 對方誇張行徑讓她氣炸：給我好好看電影

男女在曖昧時刻總是最令人難忘的，不過如果一些壞習慣不改，可能會讓曖昧對象對自己的印象改觀。一名女網友就在Dcard分享自己和曖昧對象看電影的狀況，對方誇張行徑讓她最後選擇放生。

原PO說日前曖昧對象約她看電影，她滿心期待地前往赴約，等待進場的同時，男方竟然開始「爆雷（提前洩漏劇情）」，一開始原PO半信半疑，沒想到進場後看到電影內容才發現真的被爆雷，讓她又氣又無奈。

不僅如此，觀看電影的過程中，男方不停地側過頭看她，「看電影不就該好好看電影在演什麼嗎？2小時半的電影，他大概有2小時的時間在看我」。她說自己的眼角餘光一直能瞥見對方的臉和視線，讓她無法專心看電影。

看完電影後，兩人一起共進晚餐，但因為男方看電影的行為讓原PO非常火大，因此不想理會對方，埋頭專注地吃著飯，吃完飯後兩人沉默地走去搭捷運。身邊的朋友們都猜測男方在電影院裡行為有可能是想找機會牽手，或是其他肢體接觸，「但我覺得沒有在一起牽什麼手？真的是約看電影就給我好好看電影欸」。

貼文引來不少人熱議，「我也覺得約看電影就好好看電影，一直干擾我會覺得很煩捏，不然就不要約電影院嘛」、「別的我覺得都能替他解釋，但是爆雷真的會氣」、「恭喜下船，爆雷真的不行」、「我覺得妳的感受很正常沒有錯，這種人真的超雷超噁心的」、「不夠喜歡的覺得很煩，夠喜歡的看我兩小時我都沒問題」、「偶爾看一下叫浪漫，一直看像變態」。

還有網友幫男方緩頰，「感覺他有點可憐，除了爆雷跟盯著妳以外也沒做什麼，可能他第一次跟妳看電影很興奮，想表現一下，結果功課做太過頭了，好好跟他說一下妳介意的點，看看你們之間能不能相互理解摟」、「原po很可惜，說不定處理好，妳就跟曖昧對象在一起了，有時多包容點，不要往壞處想」、「他只是想等妳轉過來對到一下眼神，這樣他就滿意了，就不會一直看去妳那。誰知道妳明知還故意不轉過去，所以他就一直看，結果都沒有機會對到眼」、「只走錯一步前面的努力就白費了，心疼男生」。