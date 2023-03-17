得知媳婦繼承土地 婆婆提一要求引爆眾人怒火：臉皮真厚

不論古今中外，婆媳關係是許多家庭難解的問題，有一名網友透露女同事去年繼承一塊土地，沒想到婆婆知道後，竟然提出一個讓人傻眼的要求，結果遭到拒絕後惱羞成怒，怒罵媳婦不把她當「自己人」，離譜行為也讓鄉民們大罵「臉皮真厚」。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」寫道，公司一名女同事去年從外公那裡繼承到一塊土地，婆婆知道後竟然慫恿女同事把土地拿去抵押借款，然後把借來的錢給她（婆婆）炒股，還保證賺到的錢會讓媳婦吃紅。

如此離譜的要求當然遭到拒絕，沒想到婆婆卻惱羞成怒，一直怒罵媳婦沒有把她當「自己人」，誇張的言行也讓原PO聽了很傻眼，無奈地說「自己人這詞，不是這樣用的吧」。

誇張行徑也讓眾人看不下去，「怎麼會有臉跟媳婦開這種口」、「自己有什麼財產不要讓外人知道，以免惹麻煩，就像婆婆之類的外人」、「有好處可佔叫自己人，要幫忙時你是別人，嫌棄的時候你是什麼人？」、「賠了肯定說自己人不要計較這麼多啦」、「有用就是家人，沒有用就是路人」、「這婆婆的臉皮真不是普通的厚」、「她只是想找一個笨蛋，把錢送給她玩股票；講白一點，就是有去無回」、「媳婦在婆婆心目中，永遠是外人」、「肖貪，吃相真難看」。