婆婆傳照片給親戚罵兒子家裡亂 勇媳硬起來：再沒跟她講過話
國外一名婆婆不滿媳婦不打掃，在拜訪兒子家時偷拍下家中凌亂的照片，還將照片上傳到家族群組「公審」，讓媳婦決定硬起來，再也不跟婆婆講話。
據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友在論壇Reddit上分享，自己發現婆婆的惡行時正在參加線上研討會。當時WhatsApp跳出提醒，她發現婆婆把自己家中凌亂的照片傳到家族群組，給群組內的12人一起「公審」，讓她氣到不行。
她不知道婆婆是在什麼時候拍下這些照片，不過照片包含孩子的臥室、洗衣間凌亂的擺設，還有堆了物品的車庫。女子氣得跑下樓找婆婆理論，直接詢問婆婆是不是發了她家中的照片，而婆婆只是笑笑地說：「都是為了兒子好」。
女子說婆婆應該是想要傳到沒有她的群組，結果誤傳到有她的群組。自己當時覺得很丟臉，也很氣婆婆越界拍了家裡的照片，讓她覺得被冒犯了。
女子說丈夫得知以後也很生氣，完全不認同媽媽的做法，而女子則是從那時開始再也沒跟婆婆說過話。不少網友看完女子的發文以後都一面倒認為的確是婆婆越界，支持女子的做法。有網友就嗆說：「如果想要房子很乾淨，幹嘛不去住飯店啊？」另一名網友則建議女子以後都不要讓婆婆進家門。
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