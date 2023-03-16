快訊

挺侯友宜批朱立倫！選策會爭議藍營炸鍋 基層到中央都罵翻

獨／「本土劇一姐」懷孕閃退嫁大地主 走在路上被揮拳親曝原因

受邀加入國民黨選策會滅火？謝龍介未給答覆回了這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

待業照給孝親費卻被父母罵「擺爛」 男崩潰：我只休息3個月

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友待業3個月，卻被家人嫌「想擺爛」。 示意圖／ingimage
一名網友待業3個月，卻被家人嫌「想擺爛」。 示意圖／ingimage

有人會把待業期視為休息階段，但也有人認為找不到工作是最難熬的，日前就有一名網友指出，他被裁員後已經過了3個月，失業給付沒有亂花，每個月的孝親費也有按時繳交，但父母卻罵他「在擺爛」，讓他崩潰問「我休息太過頭了嗎？」

一名網友在Dcard發文指出，他被前公司裁員，目前待業3個月，但他失業給付沒有亂花，每個月的孝親費也都有給，平時都去圖書館看考公職的書籍，每週也去學校上課補學歷，而且距離最近考完國營考試不到一週，在家裡打電動時，家人就不高興罵他「是不是在擺爛？」讓他疑惑「這樣是我休息太過頭了嗎？」

文章曝光後，有網友安慰他「我待業期間也總是不在家，家人的想法總和自己不一樣，沒有溝通就認為你無所事事，時代不同想法也會落差很大，我也知道他們是種關心，但是不喜歡這樣的關心」、「我覺得重點是你的上進心有沒有被家人看到！而不是待業多久」、「待業多久不是重點。重點是，你過的生活充實、沒浪費生命，是真的嗎？」、「一起加油，早日擺脫待業」。

有些人則表達對待業的看法，「待業3個月真的還好，我已經待業5個月了」、「待業五個月，但都在求職路上」、「我待業1年了，家裡供吃住，讓我實在不想工作，每天工作8小時加上午休1小時，還要通勤來回2小時，一天共花11小時，一個月賺3萬而已，為了3萬花那麼多時間跟勞力好不值得，我想再休息2年才要出來工作」、「去年12月底被裁的，到現在兩個多月快滿三個月，說真的，開始有點心慌了」。

失業

延伸閱讀

面試官沒提問就錄取怕是「屎缺」 網友反建議：去試試看

拿偷來東西回店家「退貨變現」 女竊賊靠這招賺1852萬

TikTok瘋傳讀書讀到「蠟燭燒光為止」 專家：學生會累死

經典賽／東京巨蛋門票3400送「日本隊球衣」網酸爆：我們脆麵還要用搶的

相關新聞

丈夫稱「性慾沒了」拒絕行房 人妻發現外遇事實展開報復計畫

在感情世界中，外遇是相當嚴重的背叛行為，出現外遇狀況的人，有時就連自己的家人都未必能夠接受。近來在日本，就有這麼一起感情糾紛。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

待業照給孝親費卻被父母罵「擺爛」 男崩潰：我只休息3個月

有人會把待業期視為休息階段，但也有人認為找不到工作是最難熬的，日前就有一名網友指出，他被裁員後已經過了3個月，失業救濟金沒有亂花，每個月的孝親費也有按時繳交，但父母卻罵他「在擺爛」，讓他崩潰問「我休息太過頭了嗎？」

夫妻協力！面對「非常時期」5件事搞定 新手爸媽不慌亂

因為沒有事先準備，突然面臨時就會慌亂！下列5件事，提早在寶寶出生前先拿定主意，可以穩定軍心，減少新手爸媽手忙腳亂的情形！

不為自己設限 曾愷玹 | 認真品味每一階段的人生

存在於許多人青春裡的女神曾愷玹，意外迎來女兒Janice後，將重心轉移到家庭。直到近幾年才漸漸重返螢幕，並開始經營藝術選品店。對她而言，人生的不同階段有各自的經歷要品味，想嘗試的目標或許要延遲、取捨，卻不必因為「媽媽」的身份而為自己設限。

早忙晚也忙！調查：5成媽媽每日me time不到1小時 好不容易能睡覺老公又來找

媽媽累了嗎？BabyHome調查發現近5成母親每天自我時間不足1小時，無法好好放鬆與休息，因上班及家庭事務占據大部分時間，這樣的生活模式對於身心健康恐產生負面影響。有網媽表示，下班回到家後忙著照顧孩子、處理家務，「上床都已經快一點了，好不容易可以睡覺老公又來找」，道出媽媽早也忙、晚也忙的疲憊心聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦