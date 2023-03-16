待業照給孝親費卻被父母罵「擺爛」 男崩潰：我只休息3個月

有人會把待業期視為休息階段，但也有人認為找不到工作是最難熬的，日前就有一名網友指出，他被裁員後已經過了3個月，失業給付沒有亂花，每個月的孝親費也有按時繳交，但父母卻罵他「在擺爛」，讓他崩潰問「我休息太過頭了嗎？」

一名網友在Dcard發文指出，他被前公司裁員，目前待業3個月，但他失業給付沒有亂花，每個月的孝親費也都有給，平時都去圖書館看考公職的書籍，每週也去學校上課補學歷，而且距離最近考完國營考試不到一週，在家裡打電動時，家人就不高興罵他「是不是在擺爛？」讓他疑惑「這樣是我休息太過頭了嗎？」

文章曝光後，有網友安慰他「我待業期間也總是不在家，家人的想法總和自己不一樣，沒有溝通就認為你無所事事，時代不同想法也會落差很大，我也知道他們是種關心，但是不喜歡這樣的關心」、「我覺得重點是你的上進心有沒有被家人看到！而不是待業多久」、「待業多久不是重點。重點是，你過的生活充實、沒浪費生命，是真的嗎？」、「一起加油，早日擺脫待業」。

有些人則表達對待業的看法，「待業3個月真的還好，我已經待業5個月了」、「待業五個月，但都在求職路上」、「我待業1年了，家裡供吃住，讓我實在不想工作，每天工作8小時加上午休1小時，還要通勤來回2小時，一天共花11小時，一個月賺3萬而已，為了3萬花那麼多時間跟勞力好不值得，我想再休息2年才要出來工作」、「去年12月底被裁的，到現在兩個多月快滿三個月，說真的，開始有點心慌了」。