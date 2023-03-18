TOP6「見家長攻略」大公開！輕鬆掌握好感度留下好印象



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「見家長」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大見家長攻略。

多數情侶交往到穩定階段後，都會安排另一半與父母見面，而如何在見家長時留下好印象，就成了許多人煩惱的問題。究竟該準備怎麼樣的伴手禮？哪些穿著打扮最合適呢？以下就有網友討論的見家長攻略，快來看看要注意哪些事情吧！

「穿著得體」最加分 「餅乾」及「水果禮盒」成送禮好選擇

TOP6見家長攻略網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 穿著得體

觀察近三個月網友針對「見家長」的相關話題討論，可以發現多數網友認為「穿著」是決定第一印象的重要因素，建議可以選擇「舒適得體」的衣服，如素色小洋裝和淺色襯衫都是相對安全的穿搭，也提醒不要太過「休閒」或「性感」，像是背心加拖鞋，和低胸短裙較容易踩雷；另外，也可以化淡妝提升氣色，避免濃妝艷抹，或是以沒洗頭的邋遢狀態去見家長。

NO2. 準備禮物

有的家長會認為「見面禮」是基本禮儀，若是兩手空空的毫無準備，就可能在初次見面留下壞印象。有網友就在討論區上請益「和男友爸媽吃飯要準備禮物嗎」，吸引不少有經驗的網友回覆「禮多人不怪」、「去別人家帶個東西不會錯啦」，也提到水果禮盒、餅乾甜點、肉乾、茶葉都是不錯的伴手禮選擇。

NO3. 態度禮貌

「態度禮貌」是見家長的重要準則，有網友就提到初見長輩要「問好」，當對方在講話時應該認真傾聽，對談時也要誠懇應對，同時別忘了「保持笑容」。此外，儀態與談吐也需要特別注意，例如不要抖腳或翹腳、避免髒話脫口而出等，最後在離開前也要記得感謝對方的招待。

NO4. 主動幫忙

用完餐後「主動提出幫忙」也能增加不少好感，不少網友都曾有過「去另一半家裡到底要不要洗碗」的困擾，其實可以先詢問是否需要幫忙，若是對方拒絕就去收拾桌面，或表達感謝與讚美。就有網友提醒「男友媽媽如果說不用幫忙洗碗，就不要搶著去洗」，一方面是對方可能有自己的洗碗習慣，另一方面則認為見家長應該「當有禮貌的客人，而不是當主動的傭人」。

NO5. 事先詢問

事先詢問另一半的「家庭狀況」，例如對方父母的職業、喜好、禁忌，就能避免「說錯話」或「沒話聊」的尷尬情形，也更方便去準備禮物和聊天話題。也有網友提醒就算事先了解對方的信仰與政黨傾向，也盡量「不要去聊到宗教、政治、收入等敏感話題」，否則若是觀點不同，就很容易產生隔閡。

NO6. 不滑手機

見家長時「低頭滑手機」絕對是NG行為，不僅可能讓對方父母覺得很沒禮貌，也會給人「疏離」、「不尊重」的感受，有網友就發文抱怨「另一半來我家都在滑手機」，引起許多網友留言回應「到別人家作客，把手機收起來是基本的尊重」、「大家一起吃飯或談話時，滑手機可能不太禮貌，看電視的時候就見仁見智」。

你也有「見家長」的經驗嗎？如果你也在為見家長煩惱的話，不妨看看網友的攻略與建議，在穿搭、伴手禮、話題上做好萬全的準備，就能從容面對，留下好印象！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「見家長」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/05~2023/03/05，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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