早忙晚也忙！調查：5成媽媽每日me time不到1小時 好不容易能睡覺老公又來找

【文：武美齡】

媽媽累了嗎？BabyHome調查發現近5成母親每天自我時間不足1小時，無法好好放鬆與休息，因上班及家庭事務占據大部分時間，這樣的生活模式對於身心健康恐產生負面影響。有網媽表示，下班回到家後忙著照顧孩子、處理家務，「上床都已經快一點了，好不容易可以睡覺老公又來找」，道出媽媽早也忙、晚也忙的疲憊心聲。

媽媽家庭事業兩崩潰，疲憊又愧疚

不論是全職媽媽或職業媽媽，都承擔了許多責任和壓力，由於家務和孩子的需求永遠不會停止，媽媽幾乎把所有時間都貢獻給了家庭。BabyHome對此進行調查「媽媽們，你平均一天擁有多少屬於自己的休息時間？」雖有31%選擇「2小時以上」，但卻有26%表示「1小時以內」，20%「不到半小時」，代表有近五成媽媽每日me time都不到1小時，究竟為何會造成這樣的狀況？

BabyHome調查發現近5成媽媽每天自我時間不足1小時。

有網媽分享每天日程排得滿滿，下班一回到家就要忙做飯、餵孩子、自己吃飯、幫孩子洗澡、刷牙、說故事、帶孩子睡覺、準備隔天晚餐的備料，接著還要洗衣服、整理廚房，「忙完這些自己才能洗澡、休息，能上床都已經一點多，好不容易可以睡覺老公又來找！」

BabyHome網媽們持續吐水：「每天早上一睜開眼就像打仗一樣，弄早餐、送孩子去保母家，晚上哄完小孩睡著後還得打公司的報告到十二點」、「朋友總不懂我為何那麼晚睡？但這麼多事要做也不是我願意，每天都沒有時間好好陪孩子，覺得好虧欠」、「通常孩子睡了我也累到跟著睡著，所以幾乎沒有自己的時間」，反映出媽媽家庭事業兩崩潰的心酸。

3方法找回me time，先愛自己

媽媽如何增加自己的休息時間，避免身心過勞？BabyHome媽媽們分享3個實用的好方法。

1.伴侶、家人互相支援

別把自己操到掛，需要後援時家人就是最好的幫手！「跟老公分工合作，我煮飯時他幫小孩洗澡；我餵飯後，他洗碗」、「 訓練孩子的自理和幫忙能力，我訓練大女兒大班後自己洗澡，請她陪妹妹唸書玩遊戲（教學相長）」、「 婆婆幫忙帶孩子，我回到家小孩都吃飽也洗好澡了，真的很讚！」

2.放自己一馬

女性常因外界給的「好媽媽」框架而不自覺產生壓力，想讓自己更放鬆，關鍵在態度上的調整，有時候可以適時放自己一馬，「有快樂的媽媽才有快樂的小孩」、「對孩子的標準寬鬆一點」、「媽媽偶爾也要讓自己放風一下」。

3.夫妻房事重巧妙溝通

至於部分媽媽遇到疲憊不堪想休息時，老公卻性致勃勃，到底該聲明：「不准上床」，還是「犧牲小我，完成大我」？BabyHome媽媽認為溝通和同理相當重要，「先抱抱他，肯定他的要求，但是由於某原因所以沒有心思做愛，可以跟他約定時間（例如明天晚上再做），滿足他的需求」、「 有次我跟老公說打掃得太累了，不想做愛，隔天他就帶我去買掃地機器人」。

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