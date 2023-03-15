她拒絕男友求婚後被提分手 想討拍但網不挺：別浪費人家青春

年屆適婚年齡的情侶若對結婚沒共識，該如何是好？近日有女網友抱怨，自己以「時候未到」為由拒絕了男友求婚，事後，男友向她提分手，女子不解為何這樣就要放棄3年的感情。不過，貼文一出，網友大多和原po持相反看法：「對未來沒共識就分手」。

一名女網友在Dcard發文表示，自己和男友分別27、30歲，男友從很久以前就開始談論有關結婚的話題，不過自己認為「時候未到」，覺得還年輕，事業不夠穩定，她也誠實的告訴男友心裡的想法，絕非不愛他、不想跟他共組家庭。

然而，上周末兩人和男友的朋友們一同出遊，晚上大家圍在一起烤肉時，男友突然拿出戒指下跪向她求婚，朋友們也在一旁獻花起鬨，原po卻尷尬不已，在男友講完一系列求婚台詞並問出「你願意嫁給我嗎」時，她面有難色地說：「不是說好再等等嗎」，全場瞬間鴉雀無聲。

男友當場變臉並冷漠地問「你現在是在拒絕我的意思嗎」，接著不發一語獨自走回小木屋內，朋友們紛紛上前關心，她也坦言，自己還有很多事情想完成，認為現在結婚還太早了，不想要有壓力。

當晚開始一直到回程，男友對她的態度都非常冷淡，她嘗試過跟他說話、道歉，也強調自己的想法，但男友都愛理不理，回台北後也持續冷戰。直到男友主動捎來訊息，他說，女友當著他朋友的面直接拒絕求婚，讓他很沒面子，兩人都已經交往3年了，既然對未來的想法不一致那還是分手吧。

原po傻眼表示：「早就跟你說過我的想法了，是你在完全沒確認的狀況下盲目求婚，難道我應該當場接受事後再跟你悔婚嗎？你的面子重要還是我一輩子的幸福重要啊？」她認為因為這樣就要放棄3年的感情不合理，難道交往了3年就得結婚嗎：「我很愛他，但不代表我現在就想跟他結婚…這段感情我應該要挽回嗎…」

貼文引發網友熱烈討論，多數人認為，兩人對未來沒共識，分手是最好的選擇：「不然是要幫人家養老婆逆」、「原po不想結也不想放人走就是自私」、「浪費別人青春還講得頭頭是道」、「對未來沒共識分手也沒有不好，看起來你們雙方都沒有想退讓」、「難道你結婚就不能拚事業了嗎，而且作為大學生來看妳已經不年輕了」、「你可以不結，男友不能選擇分手嗎」。

但也有網友支持原po，認為明明已經先跟男友溝通過了，他還硬要求婚很白目：「你已經拒絕還故意找朋友助攻求婚根本是想逼你」、「女方早已表明她的想法，是男方不尊重還硬求婚欸，是他才不給女方面子吧」、「好尬，情勒求婚」、「女的男的都有錯」。