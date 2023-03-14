劈腿男未離婚「這原因」約會全買單 她嗆：當小三錯了嗎？

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聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友認為當小三又如何。示意圖／Ingimage
有女網友認為當小三又如何。示意圖／Ingimage

每個人有不同的感情觀，有女網友表示自己是「小三」，雖然男方尚未離婚，但對方覺得「找人陪」就已足夠，原PO更指出社會總是會「物質化」非登記結婚的女性，直呼「有些人天生不適合結婚，不覺得我有錯」，對此有人譴責她有「侵害配偶權」的問題，也有人表示「覺得開心就好」。

有女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己是人夫的「小三」，對待男方感情專一，自己也有在工作賺錢，目前對方與老婆僅分居、尚未離婚，平時會跟原PO吃飯聊天逛街、偶爾出國約會，主要想找人陪伴，費用都是男方買單，原PO並認為自己「付出青春和時間陪伴，本來就很理所當然」，她嘆「為何老是要物質化我們這些非登記結婚的女性？」，更直呼「有些人天生不適合結婚，不覺得我有錯」。

有人指出原PO在對方沒有離婚的情況下，法律上有「侵害配偶權」的問題，等同於違法；許多網友也一面倒譴責，「感情觀隨人，但明明就很物質化，但抱怨他人物化妳」、「怎麼流行有做道德瑕疵的事就搬不偷不搶出來，看到都覺得煩」、「改天才知道原來連小四都不算，已不知小到哪裡去」、「倒想看看那個男人沒錢後，妳還會付出妳的時間跟青春嗎」。

不過也有人表示，「自己開心又不妨礙他人，活出自己想要的模式，很棒啊」、「妳要怎麼揮霍妳的人生與我們無關，妳覺得開心就好」、「我只知道怎麼來就怎麼去」、「那是妳的人生，但是記得固定血檢跟記得打針」、「因為妳是一對一，但他是一對多，妳值得更好的對象」。

離婚 外遇

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一句好話

釋出善意是好事，讓對方自由選擇接受與否則是更好的事。

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