月老廟前聽見小三想被扶正拜月老 PO文釣出真小三曝：很靈驗

今天是白色情人節，有網友在Dcard感情版上PO出一段在月老廟前的所見所聞，原PO稱，聽見兩名三十出頭的女人正在拜月老，但從兩人的描述內容中發現，兩人目前都是別人的小三，希望藉由拜月老被扶正。

原PO昨(13)日在Dcard版上PO出自己在月老廟前聽見的荒唐故事。兩名三十出頭的小三都為了想被扶正成正宮，特地來拜月老，A女與一名已婚男已交往十餘年，但該名已婚男並未打算離婚，因此她來求月老能斬斷男人與正宮的婚姻，得到的結果竟是「月老跟她說等一等元配就會離婚了」，讓原PO傻眼。

另一名B女也是與已婚男性交往，男方因為愧疚補償金錢和房產給她，B女年年用男人的錢買禮物再回送給男人，讓他感覺很開心，她也坦言：「因為這些都是正宮做不到的」。讓原PO大嘆：「小三都破壞介入家庭了，怎麼有臉再去拜月老請求扶正啊？」

但該則留言竟釣出一位自稱也曾是小三的女性表示，也曾在龍山寺拜月老求姻緣，拜完月老後認識一名已婚男，該名女網友稱，是在交往一年後才發現對方已婚有小孩，但夫妻已分居且三觀不合，「早已沒什麼往來，只剩提供金援」；該正宮也因生子後不願回職場，讓該已婚男子認為與婚前說好的「一起努力」完全不同。

該名小三網友稱，向月老詢問的結果，「擲筊得到結果是肯定的，問到了月老說他們當年會離婚，希望我可以跟男方繼續，而也確實當年年底最後幾天，他們真的離婚了」，讓她深覺拜月老的結果真的靈驗。

也有其他網友附和，認為「說不定正宮會家暴啊」、「小三就是一個比較負面的詞，某些人不是很在意所謂「對的人」嗎？」、「如果跟原本的對象已經有問題，無法再繼續走下去，那還是放手好一些」、「時間有沒有重疊，就自己拿捏了」。