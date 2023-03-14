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這樣太隨便？「穿長裙沒穿安全褲」男友提分手 網一面倒：控制狂快逃

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為女生穿長裙示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為女生穿長裙示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

女生穿短裙怕曝光，通常會選擇多加一條安全褲。有位女網友抱怨，男友竟然因為「安全褲」提分手，男友不滿她穿長裙不穿安全褲，又屢勸不聽，「不想跟太隨便的女生在一起」。

原po在臉書社團匿名公社發文，說和男友交往一年多，她平日很愛穿長裙，男友總問她有沒有穿安全褲，裙子長度過膝甚至到腳踝，她告訴男友沒必要穿安全褲，會注意不走光。

某天原po和男友去旅行住飯店，出門前男友見她穿長裙，又問有沒有穿安全褲，原po在敷面膜沒有馬上回答，男友竟直接掀起她的裙子查看，原po直呼「不尊重我」，男友卻辯稱房間裡又不是公共場合。

最讓原po傻眼是，旅行結束後男友直接提分手，原因是覺得原po屢勸不聽「穿長裙不穿安全褲」，男友認為這樣很隨便，很不懂得保護自己，就和原po分手了。

po文一出，網友一面倒勸分，「正常心態的男人是女生穿裙子會贊同，然後在外會幫忙注意！不正常的人才會用各種手法控制妳」、「這種男人未來會有更多束縛你的理由，分開對你是好的」、「千萬不要和控制狂交往」、「所以他隨便掀你的裙子就不隨便？」。也有人認為只是藉口，「穿長裙不穿安全褲，不是重點！想跟妳分手，才是重點」、「最蝦的分手理由之一」。

不少人認為穿裙子就是要通風，「通風很重要他不懂這概念嗎」、「短裙也沒在穿安全褲啦！穿安全褲還不如直接穿短褲了」、「穿裙子就是為了通風、也比較不容易感染，而且都超過膝蓋了，還穿安全褲幹嘛」。

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