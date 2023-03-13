以為成功嫁入豪門 丈夫卻整天罵她「鄉巴佬寄生蟲」還搞外遇

有些人結婚找對象，可能會考慮對方的收入、社經地位等等。然而有時這些外在條件好，本人的個性卻很糟糕，便難以過上理想的婚姻生活。近來在日本，就有這麼一則感情糾紛。

根據日本媒體「幻冬舍GOLD ONLINE」報導，一位化名E美的47歲女性，丈夫是一家建設公司的長子，有一位念高二的長女，以及國中一年級的長男。許多外人都很羨慕E美，覺得她釣到金龜婿，成功嫁入了豪門。

然而，E美的丈夫在私底下，卻是一位個性極差的男性。例如他常痛罵E美「我可是特地撿來你這鄉巴佬的，你應該感謝我」、「你的家族根本就是寄生蟲」等等，平時還會酗酒、不明原因晚歸。若是出門忘記帶鑰匙，就會狂敲家裡的門，搞得大家不得安寧。

另外，丈夫非常寵愛兒子，但卻認為女兒未來會嫁人，所以對待的態度相當隨便，像是生日時，兒子會收到明顯比女兒更好的禮物。長久下來，女兒的性格變得越來越自閉，兒子則越來越像丈夫，會學他嗆聲同學「你們都是我的寄生蟲」。

E美後來更發現，丈夫開始購買一些女性用的高級包包和衣服，但又不是給E美的，因此顯然是在外有其他對象。長女後來更實際目睹爸爸外遇的場景，大受打擊下，變得連學校都不願意去了。

為了孩子著想，E美於是要求和丈夫分居。丈夫雖然一開始不願意，但因為孩子的精神狀況已經嚴重受到影響，因此也不得不讓步。對E美來講，她更打算等到孩子都成人自立時，正式和惡夫攤牌離婚，結束這段糟糕的婚姻關係。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康