單親媽沒資格談戀愛？她離婚兩次帶小孩嘆：仍被社會看不起

台灣近年來離婚率居高不下，近期有女網友發文表示自己離過兩次婚，但她不解現今社會依舊看不起離過婚帶小孩的女人，更大嘆「單親媽媽難道沒資格談戀愛嗎？」，對此許多人建議原PO先照顧好小孩，不要過度「戀愛腦」。

有女網友在社團「匿名公社」發文表示，自己是離婚兩次的單親媽媽，離婚原因在於第一任丈夫是俗稱的「媽寶」，第二任則愛賭博、玩股票，對妻兒不上心，不過原PO不解「為什麼現今社會還是很看不起離過婚帶著小孩的女人？」，無奈再怎麼努力都沒人看見自己的努力與付出，更大嘆「單親媽媽難道沒資格談戀愛嗎？」

許多網友紛紛勸先照顧好小孩，「先顧好孩子吧，只有把自己跟孩子用好，充實自己，選擇權才會在妳手上」、「單親有資格談戀愛，但重點是先把重心先放在自己和小孩身上」；還有人譴責「自己什麼水準，交往的對象就什麼水準」、「離婚兩次？如果不是眼光有問題就是慣性忽略自身問題」、「有資格，但妳要自己承受可能一樣是不好的結果」。

其他人則留言表示，「沒錢的不敢跟妳在一起，有錢的看不上妳」、「別戀愛上腦啊，沒男人會死嗎？」、「單親媽真的不容易，如果還一直想戀愛、想嫁，不要拖著孩子，自己累小孩也辛苦」；也有人認為「外國人一堆結婚好幾次的，有關係嗎？不偷不搶沒外遇，有什麼好看不起的」、「結了兩次還能保持熱情與希望真的很值得鼓勵」。