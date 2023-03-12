求子方式全試過！夫妻結婚三年肚皮無動靜 婆婆諷：不會下蛋的母雞

求子方式百百種，日前有一名女網友發文表示，結婚三年任何方法都試過卻沒有孩子，遭到老公、婆婆的質疑，對此許多網友也安慰原PO，指出可能壓力大或「精卵相斥」無法受孕，還有人笑稱「婆婆口業造太多才沒孫子抱」。

有女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，與老公交往四年、結婚三年，任何科學、宗教信仰的方法都試過卻沒有孩子，婚後孕前健康檢查也都沒有問題，對此老公開始質疑老婆是否刻意避孕，連婆婆也開始認為是「不會下蛋的母雞」，甚至冷嘲熱諷原PO是獨生女，未替親生爸媽生一個孩子，可能上輩子做盡壞事。

許多網友紛紛安慰，「既然都試過了，都檢查過了，沒有問題，那就放寬心吧」、「緣分到了孩子自然就來了是真的」、「我也是經歷十年，才與妻子有了愛的結晶」，也有人指出，「醫學上有這種案例，就是妳跟妳先生的精卵相斥，因此無法受孕」、「壓力大也容易不受孕，放輕鬆想開點說不定就有了」。

其他人則留言，「好的婆家，妳有生沒有生小孩都會尊重妳」、「婆婆、老公生孩子前的態度就這樣了，生孩子後會更糟糕」、「換個老公看看」，還有人表示，「可能是妳婆婆上輩子不夠善良，這輩子才沒有福氣當阿嬤」、「婆婆口業造太多才沒孫子抱」、「老公的態度呢？婆婆說話這麼不客氣，應該適可而止」。