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台大哥母胎單身開「年收百萬、別太嬌」10條件徵女友 網嘴爆：冥婚吧

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的親戚是台大畢業，年薪百萬，但母胎單身，他開出「年收百萬、別太嬌」等10條件徵女友，令網友看傻眼。圖片來源／ingimage
原PO的親戚是台大畢業，年薪百萬，但母胎單身，他開出「年收百萬、別太嬌」等10條件徵女友，令網友看傻眼。圖片來源／ingimage

有女網友近期在「Dcard」發文，她最近在幫母胎單身的親戚哥哥找對象，雖然哥哥是台大畢業，年薪也破百萬，其他親戚先前也曾幫他找對象，最終都不了了之，未料他竟然向原PO開出10項條件，女友不僅要照顧他的生活起居，還要年收百萬，也不可以太黏人、願意生小孩等，網友見狀也紛紛批評，建議對方直接冥婚或找機器人比較快。

原PO表示，哥哥今年32歲，台大研究所畢業，目前在金融業上班，年薪破百萬，由於哥哥太過媽寶，內衣褲都是媽媽買的，大學到台北讀書後，媽媽也需要兩周一次北上幫他打掃、換被單、裝窗簾，哥哥至今連洗衣機都不會按，因此至今都是母胎單身。

原PO也與哥哥聊天談對象條件，但對方直接開出10個高標條件，包括：不物質不崇尚名牌、不花枝招展打扮、不靠父母年收百萬以上、可以聊社會時事眼界廣、照顧他的生活起居、交友單純工作時間規律、家裡不能負債父母工作體面、不黏人、願意生小孩但不當家庭主婦、婚後房車願意AA。

原PO見條件後直接傻眼，並告訴哥哥「要不要開實際一點的條件」、「為什麼不能靠父母，父母工作還要體面」，哥哥卻回「富家女普遍都比較嬌」，並稱父母工作體面和有錢是兩回事，但原PO表示，那種女生自己就過得很好了，哥哥則稱希望可以找一起進步的人。

對此，原PO相當無奈，哥哥要求全部條件都要符合，但這種條件的女生為什麼會想照顧他的生活起居，因此她後來也直白跟親戚說不會有符合他條件的女生，希望親戚不會再找她介紹。

貼文一出後，不少網友都表示，「抱歉，我年薪百萬也不要這種自大男」、「他娶他媽好了，哈哈哈哈，要幫他生小孩、照顧他，還要賺錢、AA，那他付出啥」、「他說富家女普遍很嬌，他也很嬌啊」、「真是標準的靠實力單身」、「這邊建議冥婚」、「他要找個是會賺錢的傭人，建議他找機器人」。

單身 台大 媽寶 女友

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