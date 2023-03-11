老公換工作要住回媽媽家 她被迫減少工時顧孩要求「補貼薪水」

婚後兩人的財務要如何安排是所有夫妻都必須考慮的議題。國外一名女子近期在論壇上抱怨，自己為了照顧女兒必須減少工時，希望老公給她「加班費」補貼家用卻遭拒絕。女子上網發文尋求網友建議，結果獲得網友一面倒支持。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友在論壇Mumsnet上發文表示，她先生是自由工作者，收入來源都是自己去接案子，過去四年都在家工作。由於薪水不穩定，丈夫決定找另一份正常上班族的工作，不過如果要做這份工作，他就得住在媽媽家，兩人並沒有一起分攤家裡的開銷。

女子表示，自己的工作收入不錯，但是都要晚上8、9點出門工作。兩人有一個女兒，女子的工作時間根本無法照顧女兒，因此他認為丈夫如果要接下新的工作，那她就會需要回家照顧女兒，工作時間大幅減少，丈夫應該補貼她少賺的工資，或是花錢請保母。

女子說她覺得丈夫換工作對她來說根本沒什麼好處，她寧可丈夫留在家裡接案，雖然薪水比較少，但女子能夠繼續維持現在的工作狀況。女子也提到，她覺得現在的狀況很好，因為她能夠經濟獨立，但丈夫卻說她的要求很不講理，所以才會發文詢問網友意見。

有網友表示，如果明明已經結婚丈夫卻還要跟媽媽住在一起的確有點怪，更不用說她還要自己帶著小孩住在另外的家。另一名網友則說如果已經結婚了就應該一起管理財務。