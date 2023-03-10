擅自開房門、半夜坐床尾 婆婆詭異行徑讓她快崩潰

在華人世界裡，婆媳相處一直都是難解的課題，若能遇到疼自己如親生女兒的婆婆，那真是上輩子燒好香，反之就有如身處地獄中。一名女網友發文抱怨婆婆三不五時就會上樓查看，還會擅自開她的房門，甚至半夜坐在床尾，讓她非常崩潰。

原PO在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，他們夫妻倆和孩子與婆婆同住，他們住三樓，婆婆睡二樓，但是婆婆每天都上到三樓好幾次，並且從頭看到尾，而且他們連房門都不能鎖，「以前剛嫁過去有鎖門，她都會一直轉或一直敲門，所以我們也没辦法鎖門」。

原PO還透露更誇張的情況，她說好幾次睡到一半，起床上廁所時會看到婆婆竟然坐在他們的床尾，常常因此而被嚇到，甚至還會到小孩的房間看孩子睡覺，有時候還會把小孩叫起來，或者動手去拉一下，老公抱怨很多次，但婆婆依然我行我素，讓原PO大嘆「都講不聽」。

眾人看了紛紛直呼太扯，「有病嗎？這種我一定反彈的」、「這樣會被嚇死」、「搬出去+不給鑰匙應該是唯一解決方法」、「繼續鎖門啊！不然勒，妳不知道人嚇人、嚇死人嗎？睡到一半不知是人是鬼坐在妳床邊」、「這有病啊！坐床尾是要嚇死誰啊？」、「有病，如果是我媽，我會轟她出去」、「好變態好噁心」、「以其人之道還治其人之身，該換妳每晚坐她床尾，關心關心囉」、「聽到門轉的聲音會躁鬱」。