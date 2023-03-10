寡母夜店尋小鮮肉狂花夫遺產「11屋剩4間」 兒女勸：媽快醒醒

年齡不是愛情的距離，不過日前有網友發文表示，媽媽在爸爸過世後，認為「只要保養的好就不怕沒對象」，更喜好在夜店、牛郎店等認識年輕男性，還將爸爸留的11間公寓賣到剩4間，原PO大嘆「媽，妳醒一醒！」，對此許多網友感嘆「真是花癡」，還有人開玩笑表示「還有4間，有缺後爹嗎？」

有網友在社團「匿名公社」發文表示，爸爸過世後留了逾十間公寓給媽嗎收租，但媽媽卻認為「只要保養的好就不怕沒對象」，醫美、保養品砸錢不手軟，專在社舞群、夜店、牛郎店等認識年輕小鮮肉，更將11間公寓賣到剩4間，原PO大嘆「每交一任就要敗快半間公寓，怎麼勸都沒用」、「這些人哪個不是看錢？誰跟妳談感情？」、「媽，妳醒一醒」。

許多網友感嘆，「不自知的老女人真可怕，最後窮到沒房子住又是兒女慘」、「真是花癡，而且還是倒貼男人的老花癡」、「無奈的兒女呀」、「老花癡一枚，錢留著讓自己爽一點不好嗎？」、「不服老的阿姨真的很多，心靈貧窮真的可憐」。

此外，還有網友開玩笑留言，「天要下雨，娘要嫁人，擋都擋不住」、「放心，醫美用太多百年之後你爸或許也認不得你媽」、「阿姨，我老公也不錯，妳要不要考慮一下」、「還有4間，有缺後爹嗎？」、「你缺其他媽媽嗎？好想跟你媽交朋友」。