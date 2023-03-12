另一半疑似出軌？網揭出現「這些行為」要有危機感

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「出軌前兆」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大出軌前兆有哪些。不論是戀愛或婚姻，都可能面臨感情出現疲乏或是熱情不再的處境，你最近有發現另一半時常脾氣暴躁、心不在焉嗎？以往總是迫不及待相約見面，現在卻不再主動來找你？或是突然在意外表，開始打扮自己了？小心這些都可能是他出軌的前兆。「態度轉變」愛不愛你最明顯！突然頻繁「找藉口晚歸」要有危機感 ▲ 網友熱議TOP5出軌前兆 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 態度轉變觀察近一年內網友針對「出軌前兆」相關話題的討論，可以發現「態度轉變」受到網友最熱烈的討論。有網友發文詢問如何發現另一半出軌，引來大批網友留言「態度變化很明顯」、「感覺對方對這段感情沒那麼上心，也不願意溝通」、「會變得很不耐煩、容易發脾氣，不在乎你的感受」，也有網友感歎道「愛你的樣子你看過，平淡的樣子你也看過，他不愛你，你會不知道嗎？」，認為還愛不愛一個人其實從眼神就能看出來了。

NO2. 找藉口晚歸以往總是難捨難分的對方，突然不再積極甚至迴避見面，「找藉口晚歸」也成為了網友公認的出軌前兆。日前有人分享自己的慘痛經歷「男友突然變得不愛回家，一追問之下發現他跟女同事上床了」，一想到自己等待男友回家，對方卻在外出軌就覺得很痛苦；也有人提到要注意另一半是否「突然頻繁加班、聚餐」，有可能是因為對兩人的關係感到厭煩，或做虧心事覺得心虛，因此選擇逃避兩人見面的時間。

NO3. 性致缺缺另外，當你另一半開始「性致缺缺」，不再想要親密接觸時，也需要有所警覺。日前有網友分享「近一年跟老公床上次數減少很多，結果發現他都在外面約了」，感覺就像一把刀插在心上一樣痛苦；也有人提到「與另一半性生活不合」，無法得到滿足，就很容易在外尋求安慰，認為性生活跟個性一樣需要時間磨合，雙方好好溝通協調才是最好的解決辦法。

NO4. 開始打扮自己「開始打扮」也成為網友熱議出軌前兆之一，原本萬年運動衫加棉褲的伴侶突然想要去健身、學穿搭，或是改變風格、更認真妝扮自己，這些都可能是生活中有了新的動機促使他開始在意外表，有網友提到「只有曖昧、熱戀期才會想呈現自己最好的那一面給對方看」，如果伴侶某天突然開始注重打扮，那可能「不是打扮給你看的」。

NO5. 身上有他人痕跡最後，也有不少網友認為當伴侶「身上有他人痕跡」就需要非常當心，有網友分享曾經「在老公的衣服上發現了口红印和長髮」，讓剛出月子的她覺得被背叛，最後選擇離婚收場；也有人妻網友提到「出差回家發現浴室排水孔堵住，打開看裡面都是淡黃色頭髮，但我自己是一頭黑髮」，頓時就發現老公偷偷帶小三回家，心酸勸告大家「不只身上，另一半的生活空間也需要注意」。

無論是精神出軌還是肉體出軌，出軌向來都只有一次和無限次，就算一時的鬼迷心竅也會對伴侶造成不可抹滅的傷害，也提醒大家盡量理性看待感情狀況，避免過度疑神疑鬼心懷猜忌，共同努力經營彼此關係才能走得更加長久。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「出軌前兆」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01-2022/12/31，共一年觀測來源： 討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw