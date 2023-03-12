怎麼看出海王在釣魚？遇到這些特質要小心！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「海王海后特質」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大海王海后特質有哪些。現今感情型態越來越多元，渣男、渣女的種類也有許多不同類型，其中，同時與許多人曖昧、備胎人數跟魚塘裡的魚一樣多的類型被稱為「海王」或是「海后」，到底會成為海王、海后的人具備什麼樣的特質？就讓我們來看看網友們都怎麼說！互動曖昧距離感模糊 「不接受也不拒絕」名份也不清不楚！ ▲四大海王海后特質 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 互動曖昧曖昧的互動總是讓人心中小鹿亂撞，有網友表示自己與心儀的對象互動可以說是「牽手抱抱樣樣來」，但對方同時也與其他人有親密的接觸，對於「不知道自己在他心中到底是在什麼定位」感到很痛苦，引發眾多網友共鳴並表示「不要再暈了，很明顯就是海王」。

NO2. 忽冷忽熱在討論社團中有人發文說道「當你的洗澡水忽冷忽熱，就是有人在跟你共用。當你的暈船對象對你忽冷忽熱，也是有人在跟你共用」表示這樣態度不停轉變很可能代表對方有很多對象，引起眾多網友回覆表示「比喻的好精湛」，突然驚覺自己迷戀的對象可能就是海王。

NO3. 備胎人選多同時多線進行可以說是海王的標準配備之一，有網友分享自身經驗表示自己原以為和心儀的同學進展順利、十分曖昧，結果有天發現學妹手機中有與自己一模一樣的對話，才恍然大悟說道「我還以為我是唯一，看來根本是群發」馬上就心痛下船了，許多留言回覆感嘆「根本中央空調」，也安慰發文者道「幸好還沒在一起就發現」，早點認清楚自己只是備胎之一也是好事。

NO4. 模糊名分因為海王時常以「不接受也不拒絕」的態度釣著魚塘裡的魚，讓許多嚴重暈船中的人內心總是七上八下，非常在意對方到底是什麼樣的想法，好不容易鼓起勇氣詢問「我們現在是什麼關係？」，好一點會收到「我以為我們只是朋友」的回覆，壞一點可能對方就直接消失了，有網友表示這樣的行為「一下給人希望， 結果又是失望收場」真的十分令人心寒。

看完以上四項特質，可以發現海王海后以模糊的互動界線與態度令許多心中對戀愛有嚮往的人暈船，但是這樣的關係在發現對方同時與不同人互動曖昧時心情會跌入谷底，因此多數網友還是建議遠離這樣的人。你也遇到海王了嗎？快看看他是不是有符合這些特質吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「海王特質」相關討論則數。觀測期間：2022/02/01-2023/02/16，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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