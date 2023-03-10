婆婆硬搬來住！稱幫顧嬰討1萬元孝親費 她崩潰：別再賴在我家了

許多新人結婚後偏好自組小家庭過兩人世界，避免與公婆同住產生嫌隙。一位女網友婚後與先生買房自住，婆婆在她懷孕時以可幫忙照顧小孩為由要求搬來同住，但婆婆的一些生活習慣讓她很難接受，還要求必須給1萬元孝親費，請老公去溝通也無效，讓她忍不住發文抱怨「到底要怎麼請她回家，不要再賴在我家了」。

一位人妻網友在《Dcard心情板》以「婆婆賴在我家不走」為題發文抱怨，婚後所住房子是和老公一起買的，娘家爸媽有提供贊助。婆婆在她懷孕期間就以可以幫照顧小孩為由，要求搬來同住，但她真的不願跟婆婆住在一起，覺得保持一點距離比較好，請老公去溝通過無效，因為老公是那種很難拒絕人的個性，所以在她坐完月子返家後，婆婆就自行搬進來了。

原PO表示，婆婆的一些生活習慣真的讓她很難接受，例如，女兒一哭，婆婆不敲門就直接進她的房間，很沒有禮貌；婆婆還要求老公必須給1萬元當孝親費，理由是有幫忙帶小孩，即便後來請了保母顧小孩，仍堅持要收1萬元，感覺是被強迫取財；再就是清潔習慣，流理台常有沒洗的碗筷，煮東西時湯汁滴在爐台也不清理，還會指揮保母洗碗、洗衣服，令有潔癖的原PO難以忍受。

原PO說目前女兒已6個多月大了，作息已較穩定，還是有繼續聘用保母，但婆婆仍住在家裡就是不想搬回苗栗的家，請老公再去溝通仍是無效，婆婆說這裡生活機能較好，住習慣了，而且「兒子的家我有資格住」，問「是不歡迎我來住嗎？」，原PO也不客氣直接表明不想同住，婆婆就開始哭鬧說兩個兒都不要她，令原PO受不了怒發文「到底要怎麼請她回家，不要再賴在我家了」。

故事曝光，網友紛紛留言「先處理老公」、「你老公很廢欸，請他硬起來！要不然你也把你媽找來」、「直接硬起來，你媽不回去我們就離，以示你的決心」、「跟老公說不好好處理婆婆問題考慮離婚」、「請你老公跟婆婆搬回婆家，等之後看安全了再叫老公搬回來」、「再不行，那就叫你老公付租金或在附近買房，讓婆婆自己去外面住」。

也有人提出建言表示，「這問題每個家庭都會發生，老人家有『被遺棄感』，不是金錢／物質能填補的，不建議用『魚死網破』的方式處理…，如果什麼都用一刀兩斷的方式處理，很難保證被斷的是哪一方！」、「尚未組織家庭的年輕人也留意這問題、婚後不要離家太遠，最好可以每天有人回家陪老人吃飯聽他們靠北，兄弟姊妹輪流嘛…，這事可以雙贏 別搞成雙輸！」