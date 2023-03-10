富尪變AA魔人！買菜拿收據請款、無痛生產要平分 妻控：被逼簽小孩花費協議書

結婚是終身大事，婚前真的要好好觀察眼前的另一半。一名人妻控訴婚後老公變成「AA魔人」，她懷孕辭職在家當主婦，生活家用要平分，連生產想打無痛都要平分費用，好不容易將孩子生出來，老公又說月子中心的錢一人一半，所以月子餐也要分他一半，未來孩子的所有費用都採AA制，讓她崩潰跑回娘家住。

該名人妻在臉書社團「匿名公社」抱怨，老公雖然外型不是特別出眾，但家裡非常有錢，她因家人催促，才透過親戚介紹下與老公相親，交往3個月後就結婚，老公婚前十分紳士，什麼都願意花錢買，沒想到婚後卻變成「AA魔人」，連公婆也不再疼她，凡事都要斤斤計較。

原po表示，婚後第一天就要求去市場買菜，花1千元買2天的量，回家後婆婆見她提大包小包，就問她說有請店家開收據或發票嗎？原本她想說沒必要計較這筆錢，但後來因自己財力吃緊，便想跟老公「請款」，沒想到也被要求拿發票、收據，理由竟是怕她虛報買菜錢，讓她傻眼「菜市場買是要怎麼有發票、收據？」。

不僅如此，平時家裡使用的東西也要拿出收據、發票才能向婆婆、老公請款一半的錢，儘管她曾和老公抱怨過，但對方卻表示她有在上班，因此付一半的錢是理所當然的。

然而，更令她傻眼的是，婆婆希望早日抱孫，所以她辭去工作專心在家當家庭主婦，第二年順利懷孕，卻每天被當傭人使喚，老公還說「全是因為妳肚子裡的小孩是我的，不然我就要跟妳收全額了」，連生產當天想打無痛，也被要求平分費用，好不容易把小孩生下來，她提議住月子中心，丈夫一口答應，結果下一句竟是「月子中心的錢一人一半，月子餐也要分我一半」。

原po當下氣到無言，後來將小孩接回家，還被逼簽署小孩花費協議書，意思是未來小孩的花費全要AA制，她氣得把小孩帶回娘家住，也不願再回到老公口中的「那個家」，對方揚言要告她，要跟她爭取小孩扶養權，讓她著急詢問「請問會成功嗎？還有未來我該怎麼做比較好？」。

文章曝光，網友們紛紛勸她離婚，「光是買菜要發票要收據，妳就該趁沒孩子的時候離婚了」、「這樣好了，懷孕的時候一人一半，先放在你肚子五個月，然後換老公肚子五個月」、「無聊看新戲，繼凱莉A之後的新連續劇，貌似她老公還留言了在樓上，說懷孕不是他的問題是她的問題」、「第一次看到這種家庭劇，什麼都要AA制」、「百分之百媽寶男，婆婆只是想要孫子而已」。

另外，有網友自稱是原po「老公」，出面留言反駁，聲稱兩人確實是相親認識的，自己從未炫耀過家庭背景，婚後雖然有許多磨合問題，但都一直有在努力嘗試解決，他很珍惜這段婚姻，希望大家不要被片面之詞誤導，但不久後隨即刪文，經其他網友發現該「老公」經常留言，遭質疑是亂入，因此內容的真實性仍有待查證。