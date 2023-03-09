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婆媳戰爭罵不完 「為何少見抱怨岳母？」網曝：婚前就卡關娶不了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為婆媳糾紛示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingiamge
圖為婆媳糾紛示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingiamge

婆媳糾紛一直是千古難題，網路論壇或是臉書社團常見到許多家庭抱怨文，清一色都是關於媳婦婆婆，有網友好奇在PTT發問「為什麼很少看到抱怨岳母？」

原po表示，網路常見婆媳抱怨文，卻鮮少看到抱怨岳母或女婿的文，他提出了幾個觀點，1.現代媳婦太不守婦道、2.現在的婆婆觀念太守舊、3.男生天生比較不愛抱怨、4.現在的岳母對女婿太客氣、5.其他，詢問大家意見。

有人點出重點在距離，「因為沒住在一起」、「住娘家的男生少，吃頓飯而已，有什麼可以抱怨的」、「結婚通常都是女方嫁到夫家，媳婦和婆婆一起生活，當然比較會有摩擦。女婿並沒有搬進妻子的原生家庭生活，和岳母衝突的機會自然少」、「女婿回娘家被當客人對待，還要抱怨什麼？」

也有人提出另類觀點，「岳家看不慣男生的話，根本無法結婚好嗎？ 男生的主要關卡是婚前」、「台灣家庭父親都沒什麼重要度，所以媽媽的重心都在兒子身上，當然處處刁難媳婦」、「岳母負責對付兒子的媳婦，沒空」、「一個是你女兒在我手上，一個是別人女兒在我手上，當然不一樣」。

很多人認為，台灣家庭看待男女大不同，「岳母只會罵自己女兒」、「因為丈母娘看女婿，越看越有趣」、「女婿去岳母家會被問喜歡吃什麼？ 媳婦去婆婆家只會煮兒子喜歡的菜」、「岳母不會期待女婿來家裡吃飯要洗碗，但是婆婆會覺得媳婦來家裡吃飯要洗碗」。

也有人認為和岳家的衝突主要在經濟，「岳母抱怨男方職業不夠好的太多了好嗎？年薪百萬的還要被抱怨女兒應該嫁醫師」、「還是有那種嫌女婿窮看不起的人啊」。

婆婆 媳婦 醫師

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