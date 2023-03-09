青少年玩線上遊戲變「聾的傳人」？媽氣到中風：問句話像天要塌了

【文：武美齡】

你家孩子愛玩線上遊戲嗎？據調查，有29%的青少年平均每天花3小時以上時間在玩遊戲，一位媽媽困擾表示，女兒玩線上遊戲時，無法忍受現實生活中的任何人和她說話，「媽媽我真是不解，跟她講個話好像天要塌了一樣」，也有家長表示「孩子只要一連線就成為聾的傳人」，網友分析背後原因和避免親子衝突的妙法。

線上遊戲是許多青少年喜愛的休閒活動之一，據調查，孩子們想玩遊戲的原因包括：抒發心情釋放壓力、消遣時間打發無聊，另也有人表示是為了和同儕有共同興趣、增進感情。

由於青少年玩線上遊戲的狀況相當普遍，因此延伸出許多親子溝通問題。一位媽媽在社群發文提到，孩子連線玩線上遊戲時的態度讓她無法苟同，「家裡的小孩真的在打傳說時都不能被吵，連問句話都不行嗎？一定要全神貫注？跟女兒講個話好像天要塌了一樣，說等等再講、不要吵！」

除此之外，這位媽媽也進一步提到身為家長的疑問，「我真不懂打輸了會怎麼樣？不是就下一局重新開始就好嗎？那個什麼排位有那麼重要？媽媽我真是不解，每次都為了這個氣得快中風」。

這篇貼文引起許多網友家長共鳴，「我覺得你寫的就是我兒子」、「我還2個兒子呢！炮火加倍漸漸地媽媽學聰明了，不然只有氣死自己」、「小孩打電動時只要問他們話，絕對是大聲咆哮的，只要一打輸就是我們的問題」。

面對此狀況，熱心的網友家長們解釋分析背後原因，導致孩子玩線上遊戲時不希望被打擾，並建議避免親子衝突的解方。

1.了解連線遊戲的生態

「任何組隊遊戲都不能隨時喊停，旁邊的人一直問話的確會讓人無法專心，萬一變成豬隊友害到同隊的人也會很不好意思」、「組隊遊戲突然停下是很沒品的行為」。

「媽媽我也跟著玩，傳説如果輸了會掉勝率、排位降級、或是被嗆、有時還會被檢舉不認真、還有隊友間的榮譽問題…」、「個人行為讓團隊輸了會被隊友唸，甚至可能下次人家都不願意跟他組隊」、「要很專心不然會害死大家，所以我家大兒子跟人組團時，會跟我說大概多久時間，因為我已經害死他隊友數次了～哈哈哈」。

2. 同理心

「你和朋友組隊去比參加全國籃球排名賽，結果你老公在場外大喊：『老婆，今天晚上吃什麼？我想吃牛肉麵……ㄟ！講話啊～！』結果你一個分心球就被抄走了！」「妳試試看在廚房一邊切菜時旁邊油鍋裡的雞塊開始浮起來、第二爐的壓力鍋正在叫，然後小孩問你說媽媽我的外套放哪、衣服都沒洗我沒內褲穿怎麼辦。」

「就像媽媽在追劇，也不希望人家吵」、「其實我看韓劇被他們擋到台詞時也會突然爆氣，但我還可以暫停倒轉，遊戲不行」。

3. 非緊急話題，延後溝通

「正在玩任何線上遊戲時，我只會告訴他，這場玩好再找我，我有事要告訴你，除非是非常緊急必須立即打斷遊戲的事」、「現在我學聰明了，先問孩子還要多久時間才能結束，結束完後再來問問題，不然又是滿臉的灰」。

4. 約定好遊戲時間，養成共同默契

「打電動前先跟孩子約好時間，並且設鬧鐘，例如打到7:30關機，這中間就都不去吵她」、「我家兄妹打傳說打很久了，每次一開戰他們就會大聲喊『我們開始了』，這意思就是叫爸媽別吵」、「在遊戲時間，雙方各自安好，在同樂時間說話、互動感情會更升溫」。

網路遊戲成癮自我檢測量表

值得提醒的是，若孩子已經到了沈迷線上遊戲的地步，則需要進一步尋求協助，以下提供由國家衛生研究院林煜軒醫師製作的網路遊戲成癮量表讓家長參考，若孩子有超過5個選項的答案為2（經常），即代表有網路遊戲成癮現象。

資料來源／iWIN網路內容防護機構

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