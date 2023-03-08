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男友頻暗示「跳槽求高薪」 她上網哀嘆：28歲女薪資要多少才夠？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友拋問「28歲女生薪資要多少才夠？」示意圖。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
一名女網友拋問「28歲女生薪資要多少才夠？」示意圖。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

上班族常常困擾薪水不夠用，也難免會疑惑「自己薪水是不是無法組成家庭」，日前一名女上班族表示，男友近期暗示她「要不要往高薪的地方跳槽？」讓她崩潰表示「我下班就很累了，放假也想休息，28歲女生的薪水到底要多少才夠？」

一名網友在Dcard發文表示，她男友是擔任早餐店員工，薪資一個月約6萬至7萬元，而她是文書工作，薪資一個月3萬至4萬元，兩人交往7年，有考慮共組家庭，不過男友近兩年一直暗示她「妳的薪資不夠」，不斷問她薪水有多少上漲的幅度，或者要不要跳槽到高薪的工作。

這讓原PO不能忍受，指出「男友還有問我有沒有其他有興趣的事情，可以發展成副業賺錢的部分，也建議我可以花時間花錢去上課，但我實在下班就很累了，放假也想休息啊，每過一陣子就這麼明示暗示我，讓我好有壓力」，文末她問網友「28歲女生薪水多少才夠？」

對此，有網友認同原PO男友，「我覺得薪資至少要4萬以上，現在看到3開頭的薪水真的覺得活不下去」、「妳男友是對的，妳薪水是真的很低」、「當男人想結婚時，全新的篩選機制就被啟動了，要嘛妳成功晉級，要嘛他會再換一個」、「要共組家庭的話可能確實會覺得不太平衡，這樣真的會讓人覺得妳打算要領這份沒有發展性的薪水，然後靠老公躺平，而且男方的收入也不是說真的到很頂，能一個人夠養全家老小」。

有些人則提出不同想法，以及身邊例子，「價值觀、金錢觀只是每個人要的東西不同而已，正義薪水魔人的話聽聽就好」、「不要來這問這種問題，各種薪水魔人會浮出檯面」、「我27歲月薪27k，老公34歲月薪54k，他沒嫌棄我低薪，說賺錢交給他，只要我顧好家，快樂生活就好」、「我看身邊結婚生孩子的同學，雙薪也是差不多加起來七八萬，孩子一樣過得很好，有規劃比較重要」、「每個人對經濟的要求不同，且不同收入有不同的活法，只要夫妻間有溝通與共識就好」。

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