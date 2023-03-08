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33歲工程師改當「技術員、保全」！月薪5萬 被女友酸 ：沒出息

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友原本在科技業當工程師，後來轉行當技術員、假日的時間也找了一份保全工作，月薪與工程師一樣，但卻被家人和女友笑「沒出息」。 圖／Ingimage
有網友原本在科技業當工程師，後來轉行當技術員、假日的時間也找了一份保全工作，月薪與工程師一樣，但卻被家人和女友笑「沒出息」。 圖／Ingimage

每個人對於工作的期許都不同，因此有些人會因期望不同而選擇轉行。一名網友原本在科技業當工程師，後來轉行當技術員、假日的時間也找了一份保全工作，月薪與工程師一樣，但卻被家人笑「沒出息」，女友也表示，不想跟技術員結婚，於是他想問問，「33歲選擇當技術員很廢嗎？」。

一名網友在「Dcard」發文，他從科技業派遣的設備工程師轉行當技術員，他認為工作非常輕鬆且不用加班，也不用跑來跑去維修，另外，他還在假日時間找了一份輕鬆的保全工作，月薪跟以前一樣維持5萬元，但卻被女友跟家人嫌棄「沒出息、發展性不高」，但他認為派遣的設備工程師若不是本科系薪資也不高，女友也表示，不想跟技術員結婚，因為無法買房，於是想問問，「33歲選擇當技術員很廢嗎？」。

不少網友勸原po分手，「問就是分，選擇自己喜歡的人生」、「現在乾脆大家都選擇單身，選擇自己覺得快樂的生活方式，何必為了怕一個人孤單，然後找對象又被嫌棄，自己一個人就不用被嫌棄沒壓力，或許還可以自己存錢買房子也說不定，畢竟如果買房加養小孩就很吃力」、「女友不想跟技術員結婚，那就換一位可以接受技術員的女友才是正解」、「你女友大概只想跟『更』有錢的人結婚，道不同不相為謀，建議分了罷，沒必要因為這種事煩一輩子」。

有網友則鼓勵原po，「4.5萬已經超過70%的人了，薪水中位數才4萬耶」、「躺平，快樂就好，一直比永遠比不完」、「有些技術員做久了，主管看到你的能力的話，是有聽過升上去變成副工程師的，所以也很難講」、「每個人價值觀的問題，不用去理會別人怎麼看你」、「其實大部分掛工程師的都假的…好聽而已，只有那種外商、聯發、台積，年收都1～200在起跳的在我認知才叫工程師…」。

不過，有網友則認為，「技術員好又怎樣、廢又怎樣，你又不講自己未來財務規劃，只丟一個技術員很廢嗎？的問題，表示滿腦子裡只在乎別人笑你這件事（面子）而已，最廢就在這」、「看你有沒有想買房、結婚生小孩的規劃吧，沒有的話，你想做啥又沒差，你開心就好」、「是你不上進，沒有考慮到未來，沒有未來何必在一起呢？她自己一個人更好」。

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