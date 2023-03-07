不是每個學校都會提醒！過來人爸媽分享畢旅必知4注意事項 看了才知「好險早知道」

【文：武美齡】

畢業旅行是年輕學子們難忘的回憶之旅，能和同學好友們一起在校外遊玩、過夜，就有家長細心分享不是每個學校都會提醒的「畢旅注意事項」，例如畢旅結束後不可再跟「這個人」聯繫、遊覽車上千萬別做的事，以及加碼畢旅小知識，你知道傳說中的「一三六九樂園」是哪裡嗎？

孩子們參加畢業旅行離家數天，家長難免擔心旅遊行程順遂與否、人身是否安全等，網友爸媽們分享「不是每個學校都會提醒的畢旅注意事項」，建議爸媽們先和孩子做好行前教育。

1. 行李包包怎麼帶？

家有中學生社團家長分享：「我家兒子一個大背包就夠裝，女兒20吋行李箱裝滿滿，外加一個隨身小包包」、「後背包+20吋行李箱夠用了」、「我家兒子是一個背包、一個提袋就搞定」、「行李袋+後背包或側背包最方便」、「我家都帶一個大背包裝換洗衣物、充電器之類的，加一個隨身攜帶的小背包裝證件、衛生紙、平安符、錢包等隨身物品」。

另有家長建議，以三天兩夜行程為例，若想帶行李箱的話，建議帶18~21吋以內的即可。

2. 避免在遊覽車行李室下換衣服

畢旅期間難免遇到下雨的情況，有曾擔任領隊的網友分享，當時一群國中女孩們因衣服被雨淋濕，因此輪流到遊覽車行李室下換衣服，「但就在這時候...司機就把他坐位前面的小螢幕切換到行李室觀賞脫衣秀....」。

他也提到最好的自保方式如下：

▎別在車上換衣服

▎真逼不得已要換的話把攝影機檔起來，因為行進間是不會關閉的

▎請領隊監控司機的行為

▎不要讓任何人知道你在下面換衣服(尤其是司機)

▎車子行徑間本來站在下面就是違法...所以非必要請勿過去

p.s當然也不要以偏概全，那是個人行為，也是有很多好司機的

3. 同學感情再好，洗澡時也請記得鎖門

過去曾發生畢旅期間同學們惡作劇，同學在飯店洗澡時，遭人闖入浴室強拍裸照，甚至被公開在手機群組的事件。

身為家長，除了可提醒孩子避免不恰當的惡作劇行為，也應教導孩子自保方法，即便是感情再好的同學同住一間房間，洗澡時也應記得鎖門。

4. 避免畢旅後與隊輔私下聯繫

有媽媽分享，孩子的畢旅注意事項手冊中，最讓她認同的一點就是「畢旅活動結束後，禁止與團輔人員有任何形式的聯繫，違者依校規處分」。

這位媽媽提到，青春期的孩子判斷力不足，畢旅三天情感的累積，可能會得到相對的信任，「若遇到心懷不軌的隊輔員私下聯繫，尤其是女孩，可能帶來極大的災難跟未知數」，因此不管學校是否有明定這項規定，建議家長都應該先跟孩子告知，社會趨於多元化，不論男孩、女孩都要學會適當的保護自己。

畢旅常見「一三六九樂園」是什麼？

畢旅行程中，常見安排台灣北中南各地的遊樂園，而所謂的「一三六九樂園」則是指：「義」大世界、「劍」湖山、「六」福村、「九」族文化村。

由於遊樂園中充滿刺激、旋轉類型的設施，行前可提醒孩子評量自身體能負荷，免得玩過頭造成身體不適而影響後續行程，可就得不償失了。

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