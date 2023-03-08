準爸爸怨「前面看診都這麼久，我們一下就看完？」醫回1句話讓他解開心結

【文：武美齡】

前往診所或醫院產檢、看診，是所有準爸媽都有過的經驗，但看診等待叫號的時間長短不一，引起一位準爸爸好奇，在診間直接當面問醫師「為什麼前一個看這麽久，怎麼我們這麽快就看完了？」醫師回應一句話，讓這位準爸爸茅塞頓開也解開心結。

定期產檢對孕媽咪來說是孕期中的大事，而先生的陪伴除了能讓老婆倍感安心，也能更了解產檢的詳細結果，無形當中強化準爸爸的責任感，且《性別平等工作法》保障勞工配偶懷孕、分娩時，享有七天的陪產檢及陪產假，先生們可別錯過自己的權益。

產科醫師蘇怡寧就在臉書分享，近日在診間有一位陪伴妻子前來的準爸爸提問：「蘇醫師蘇醫師，為什麼前一個看這麽久，然後怎麼我們這麽快就看完了？」

蘇醫師則回覆：「來我門診的，最好一下子就可以出去，不然需要跟我討論很久的，事情一般都很大條。」這句話清楚解釋了看診時間長短的原因，也讓這位準爸爸解開心結。

這段簡短的診間對話獲得網友贊同，「這個問題我也問過，蘇醫師笑笑說：這表示你和小孩沒有問題啊」、「我的主治醫師每次產檢時都跟我說 no news is good news，看寶寶一切正常就叫我趕快回家了」、「我也曾在蘇醫師的門診聊了半小時（事情非常大條）」、「他可能覺得花一樣的錢，為什麼他『被服務』的時間那麼短？」、「為何看醫生想要看很久，是想看回本的概念嗎？」、「你要慶幸你不是需要談很久的那位」。

【延伸閱讀】

●兒喊耳朵痛！母自責洗澡水進耳釀中耳炎？醫：不是媽媽的錯

●營養師曝：小孩最愛「5飲料」喝了躁動分心