快訊

蔡天鳳命案新進展 湯鍋頭骨、冰櫃雙腿殘骸DNA比對結果出爐

經典賽／大谷跪地開轟不夠 雙響砲6打點震驚松坂、古田

馬祖駐軍沒肉吃 施明德問國防部：這樣的軍隊能防衛誰？

女生一考上國考秒提分手 網曝事實：婚姻階梯導致

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「為何女性友人一考上國考，就會跟男友分手？」對此，有人解答「是婚姻階梯所導致的」。示意圖／ingimage
一名網友好奇「為何女性友人一考上國考，就會跟男友分手？」對此，有人解答「是婚姻階梯所導致的」。示意圖／ingimage

每個人談戀愛考量的方面不同，有些人重視情感層面，有人則重視現實層面。日前一名網友分享，自己的幾個女性友人考上國考後，馬上就跟原本的男友分手，讓她好奇背後原因。

一名女網友在PTT發文指出，她有好幾個女性朋友在考國考時，在經濟方面都會依賴男友，但一考上國考後，馬上就跟現任男友分手，而且並不是個案，而是許多女性朋友都這樣，令她十分疑惑「到底是為什麼啊？」

對此，有一名網友特別回文，他指出「因為男女生有『婚姻階梯』或稱『交往階梯』，女生天性會慕強，正常情形只會往上交往，甚至是等級一樣的對象，她也不考慮」。他認為「妳的女生朋友國考通過後，第一件事情不是分手，是開始看不起身旁的伴侶，因此感情只要是不對等的，通常撐不過多久」。

文章曝光後，很多人回應「婚姻對等很重要，不然日後也容易分手，主要還是看雙方觀念一不一樣」、「慕強不分性別，男生也會」、「現實不分性別吧，喜歡強的很正常，不正常的是不知道自己幾兩重，還在那邊要求一堆」。

分手 婚姻 兩性關係 PTT

延伸閱讀

口罩鬆綁！一張圖曝「12星座不戴口罩的樣子」天秤狂自拍、處女很謹慎

搭高鐵被佔位！阿姨「1句話」他當場愣住 網一看全炸鍋：真的活該

最爽兼職！工時不到半小時爽領全日薪 網暴動：介紹給我

籃球／P能T不能？T1主播偷臭PLG楊敬敏氣炸開噴 網友看戲：別雙標

相關新聞

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

女生一考上國考秒提分手 網曝事實：婚姻階梯導致

每個人談戀愛考量的方面不同，有些人重視情感層面，有人則重視現實層面。日前一名網友分享，自己的幾個女性友人考上國考後，馬上就跟原本的男友分手，讓她好奇背後原因。

同男友「蒙眼play」突感到多隻手 女生睜眼驚見多1人：應報警？

有些情侶喜歡在性愛時使用道具或者進行多人性愛增添情趣，但是箇中程度應以雙方能接受的尺度為界。有女生日前就發文，表示男友為慶祝交往5周年，提議到酒店進行「蒙眼性愛」。然而上床時，女生在漆黑中感到有3隻手在身上撫摸…

春花爛漫／劉墉｜話我童年的花

因為梔子花，想起隔著窗櫺偷窺到底哪個女孩來訪的少年往事，而阿勃勒，則帶著大二談戀愛時的甜蜜……劉墉畫花，畫的是童少的回憶。 我後來讀到杜牧〈金谷園〉「落花猶似墜樓人」，眼前都會浮現童年見到的畫面，覺得白山茶就像身著白紗的綠珠，冷不防地掙脫石崇的懷抱，飛奔出去，一躍而下……

【生活點滴】宮之勤／星期天不吃魚

先生去醫院探望婆婆回來，順道買了兩盒壽司、一份米血糕及一條鱸魚回來準備當午餐，我們習慣將一條魚分成兩餐，兩人吃半條魚煮豆...

【媳婦心情】Blue／獨自回婆家

結婚邁入第九年，因為老公長年在國外工作，逢年過節經常只有我在台灣，也經常獨自回婆家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦