女生一考上國考秒提分手 網曝事實：婚姻階梯導致

每個人談戀愛考量的方面不同，有些人重視情感層面，有人則重視現實層面。日前一名網友分享，自己的幾個女性友人考上國考後，馬上就跟原本的男友分手，讓她好奇背後原因。

一名女網友在PTT發文指出，她有好幾個女性朋友在考國考時，在經濟方面都會依賴男友，但一考上國考後，馬上就跟現任男友分手，而且並不是個案，而是許多女性朋友都這樣，令她十分疑惑「到底是為什麼啊？」

對此，有一名網友特別回文，他指出「因為男女生有『婚姻階梯』或稱『交往階梯』，女生天性會慕強，正常情形只會往上交往，甚至是等級一樣的對象，她也不考慮」。他認為「妳的女生朋友國考通過後，第一件事情不是分手，是開始看不起身旁的伴侶，因此感情只要是不對等的，通常撐不過多久」。

文章曝光後，很多人回應「婚姻對等很重要，不然日後也容易分手，主要還是看雙方觀念一不一樣」、「慕強不分性別，男生也會」、「現實不分性別吧，喜歡強的很正常，不正常的是不知道自己幾兩重，還在那邊要求一堆」。