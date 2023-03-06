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同男友「蒙眼play」突感到多隻手 女生睜眼驚見多1人：應報警？

香港01／ 撰文：夏洛特
有女生日前發文，表示男友為慶祝交往5周年，提議到酒店進行「蒙眼性愛」。 示意圖／ingimage
有女生日前發文，表示男友為慶祝交往5周年，提議到酒店進行「蒙眼性愛」。 示意圖／ingimage

有些情侶喜歡在性愛時使用道具或者進行多人性愛增添情趣，但是箇中程度應以雙方能接受的尺度為界。

有女生日前就發文，表示男友為慶祝交往5周年，提議到酒店進行「蒙眼性愛」。然而上床時，女生在漆黑中感到有3隻手在身上撫摸，心中詫異於是拉開眼罩，竟見到多了1名男子在場，對方正是男友的好友。與男友的「蒙眼性愛」突然變成「3人性愛」，女生非常反感，同時感到被非禮，於是發文問網友是否應該報警處理。

該名女生在Dcard以「同男朋友蒙眼play 中途發現多咗個人」為題發文，稱其與男友交往已有5年之久，近日男友提議在外留宿共度春宵，以慶祝周年紀念。女生指就在兩人準備上床時，男友突然取出眼罩示意她戴上，「玩蒙眼play」，由於她亦想要這種刺激的情趣，於是答應。

過程間，她突然發現在她身體上流連的不只兩隻手，「我feel到有3隻手摸緊我」，心中頓感怪異的她遂一把將眼罩拿下，結果竟見到房中多出了1個男子，正是男友的好友。她猜測「多出來的手」就是該男子，於是不安地發文問網民，「其實我是不是可以報警告那個人非禮」。

貼文引起網友關注，不少人建議原po分手及盡快保留證據以報警，同時他們亦認為原po的男友未有徵得原po同意，就帶多1名男子進行「3人性愛」，應視作同謀，「可以報警」、「任由第二個男人摸你，你覺得男朋友沒問題？」、「報警加分手，不可以姑息」，還有人建議她確認一下男友的手機，看是否已經被偷拍畫面了。

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文章授權轉載自《香港01》

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