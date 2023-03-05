與男友親熱…家人突回來趕快完事 媽隔天1句話令她超尷尬

在家與男友親熱，呻吟聲被突然回來的家人聽到是大型社死現場！台灣有女生於討論區發文分享，日前與男友在家親熱得正激烈、放聲呻吟之際，男友忽然停下，稱聽到房外有家人回來的聲音，更好像已回來了一段時間，她立即與男友趕快完事跑出家門，不敢面對家人。隔天她趕着出門上班時，媽媽突然說了句「呵，長大了」，她不禁聯想到媽媽是想回應昨天的事，超尷尬的她只能衝出門口。

該女生於Dcard討論區以「我和男友的呻吟被家人聽到了」為題發文表示，她是與家人一起居住，男友間中亦會過來暫住，情到濃時兩人有時會在家做些「天雷勾動地火」（意即性交）的事，但因為知道家裏會有其他人，故平時會壓低或不發出聲音，動作盡量小心。

她憶述，日前與男友再三確認家裏沒有人後，就放心地發出聲音親熱，惟正激烈時男友忽然叫她停下，因聽到房外有家人回來的聲音，更好像已回來了一段時間。她極度崩潰害呻吟聲被家人聽見，只能與男友尷尬地狂笑，「不知道在笑什麼，然後我心想完了完了完了」，男友也很崩潰地說「怎麼辦？我怎麼見他們？」，兩人最後只能趕快完事及跑出家門。

她直言，「事情過了一天我還是不知道怎麼面對我的家人」。隔天她趕着出門上班時，媽媽竟突然看着她說了句「呵，長大了」，她頓時傻眼，與媽媽對視3秒後就立即衝出門，大呼「我內心想的是我要趕快跑走，好丟臉啊啊啊啊啊，怕爆」。

帖文惹來網民爆笑，「爸爸聽到：保護男友安全，媽媽聽到：女兒長大了，兄弟姐妹聽到：把柄在手上了」、「只要自己不尷尬，尷尬的都是別人，哈哈」、「自己家人不會在意的」、「還好啦，不然兩個人關在房間裏是在寫功課嗎？都成年人砲聲隆隆很正常的」、「用時間沖淡一切」。

有網民分享類似經歷，「還好啊！之前女友媽媽聽到後，吃早餐還問說有用保險套吧！真開明」、「我的更尷尬，因為男友媽都有幫男友整理房間的習慣，有一次我們完事後的套套沒有馬上丟，先晾在一旁，出去吃飯回來後，就看到房間很乾淨，套套也不見了」、「我們也有被聽到過，我爸後來說叫我們小聲一點，不要影響他追韓綜」。有網民提醒，「要做就去外面做，不要心存僥倖。這樣，家人見面多尷尬啊！」。

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文章授權轉載自《香港01》