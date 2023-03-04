她生女兒收6萬紅包！弟媳添金孫「公婆豪送60萬」大媳婦傻眼

現在社會風氣是男女平等，不過還是有些人存有傳統觀念，認為生男孩比較好。有一名人妻表示，她去年生完女兒後，收到公婆的6萬紅包，結果今年小叔老婆生完兒子後，馬上收到60萬大禮，甚至想開10桌請賓客，讓她覺得很受傷，引起網友熱議。

一名網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示朋友去年生女兒，公婆包了6萬元紅包給她，結果今年換朋友小叔老婆生了兒子，公婆一口氣包了60萬元給她，還想在大飯店開10桌請滿月酒席，讓朋友心裡相當受傷，有種不平的感覺。

不少網友也紛紛表示，「以重男輕女的家庭環境下，正常」、「不介意是不可能的，但老公知道後如果沒說什麼，也只能算了吧」、「重男輕女的觀念在老一輩的心裏根深地固了啦！」

但也有多網友認為，「錢是她的，她愛怎麼包就怎麼包」、「我公婆半毛錢都沒包，孩子生了（男孩）也沒來看，所以別比較了，一比較會發現有人比妳慘」、「我生一對兒女半毛都沒有⋯」、「還有六萬要偷笑了」。