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不會戀愛！33歲醫生月賺32萬仍單身 原因曝光網轟：別來害人

聯合新聞網／ 綜合報導
原po哥哥是醫生，月收32萬，但卻仍是單身。 圖／ingimage
原po哥哥是醫生，月收32萬，但卻仍是單身。 圖／ingimage

當醫生的社會地位高，收入也羨煞眾人，總讓外界認為找另一半很容易。不過有一名醫生弟弟表示，自己33歲的哥哥月收32萬，卻單身至今，也只談過2次戀愛，說出原因後反遭網友罵翻。

原po在PTT發文說，哥哥33歲台大醫學系畢業，身高176公分體重70公斤，哥哥的戀愛經驗少，只有交過2任女朋友，目前還是單身，但去年開始就一直被爸媽逼婚。

原po說，哥哥去年月薪從12萬暴漲到32萬，才捨得花6萬元去報名相親聯誼，開始了每週被紅娘婚友社安排相親的日子，哥哥表示，認識的女生大約都30歲左右，攻擊性都很強，很主動，「以前追女醫師都不太好追，第一次感覺到自己這麼搶手」。

文章一出馬上引起熱議，「除非外表沒過門檻，否則這樣的條件基本上無敵」、「追女醫生不好追就是不帥」、「醫生33歲還沒交過女友？」、「台大醫要相親是多魯」、「通常醫生剛進醫院就一堆護理師找聯誼，還需要去相親？」。

網友熱議下，原po也補充說，由於爸媽都是體育體系，於是要求另一半學歷不能太低，也禁止跟護理師交往，但又追不到女醫師，所以哥哥才會單身至今，此文一出也遭砲轟，「媽寶就不要出來害人了」、「蠻有趣的故事」、「媽寶很不優耶，感覺父母控制慾好強」、「體育系父母還敢嫌別人智商，哪來的優越感」。

單身 兩性關係

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