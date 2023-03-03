買冷氣被婆婆酸「為何不省下來買房」 網笑：哪來3萬塊的房？

現在買房大不易，許多人會選擇先租屋來存錢，等日後再來決定。不過日前一名媳婦抱怨，她趁著政府補助與優惠期間，購入了一台冷暖空調，沒想到卻被婆婆酸「有錢可以買日本的冷氣，是不會把錢省下來買房子喔？」讓她氣炸表示「有暖氣可以吹本來很開心，卻被討厭的婆婆壞了好心情」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，她前陣子趁著政府補助跟優惠，換了一台日系品牌的冷暖空調，結果她的婆婆來家裡看到，就開始酸言酸語，當著孩子們的面，對他們夫妻倆說：「有錢可以買這種日本冷氣，是不會把錢省下來買房子喔，到現在還跟人家租房子，不會覺得很丟臉嗎？」

原PO表示，當下真的覺得好生氣，明明以後搬家還是可以把冷氣拆走啊！她坦言「本來想要跟婆婆翻臉的，但看到老公只是頭低低沒有說任何話，而且孩子們也都看著，最後還是忍下來」。

文末，她大嘆「有暖氣可以吹本是件開心的事，但我那討人厭的婆婆，完全壞了這樣的好心情，每次跟老公說也沒有用，他都沒有作為，真的覺得心好累」。

對此，有網友安慰她「婆婆都很愛講這種話，很正常拉」、「冷氣省20台也買不起房子啊，連頭期都不夠欸」、「關她屁事，又不是她花錢的！」、「買冷氣的錢可以買得起房子的話，我還不買爆！冷氣一台只要3萬多，哪能夠買房子呢！」、「老實說妳婆婆可能是在罵自己兒子，罵兒子到現在還沒有能力買房給妻兒住」。