男友要分手 她一舉動想挽回讓眾人看不下去：浪費錢

戀愛的感覺讓人刻骨銘心，但一旦失戀了，可能就會失魂落魄，甚至做出誇張的行為。一名女網友日前被男友告知要分手，沒想到她為了挽回感情而做出一個舉動，讓不少人看了直呼「醒醒吧」。

這名女網友在Dcard發文表示，日前男友通知要分手，她為了要挽回對方，於是立刻搭了計程車跑了173公里到男友家，結果花了7000元的車資，最後的結果是找不到人、對方不接電話，也因為太過臨時而找不到住宿地點，最後只能在網咖待一晚。

多數人貼心地給予安慰，「都分手了還搭計程車去找他幹嘛」、「不要做這種只感動得了自己的事情，多愛自己一點」、「不要挽回想甩開妳的人，妳所做的努力都是徒勞無功，下次不要再浪費錢跟時間了」、「保護好自己跟自己的錢包，下次不要傻了」、「分手是單方面決定就成立的，下次再遇到單方面分手的，帶著7000塊去做個SPA、看場電影，做個美美的造型，就算哭也是最好看的淚人兒」。

但也有人不以為然地說「這行為根本沒腦，不是每一個人都會給妳拍拍，妳真的是個稱職的女朋友嗎？可憐之人必有可恨之處啦，看起來就是想用情緒勒索挽回，可悲啦」、「所以原因是什麼，說不定女生有問題啊」、「沒頭沒尾的，也沒說清楚分手的原因，就一堆人瞎挺」、「我連7000都沒有，妳還花在計程車上」、「浪費7000…拿去買東西不是更好嗎」。

原PO事後也在留言區表達自己的心情，「笑死，現在回想起來真的超沒必要，第二天直接坐7點半的車回學校，白白浪費一萬元，一萬真的很多耶，為什麼不把這一萬花在自己身上！超白癡、超戀愛腦，最後也挽回不了甚麼，當了一次恐怖情人，下次不會了，謝謝各位」。