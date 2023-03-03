快訊

PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買」 價差曝光恐賭上這件事

挺高端疫苗「有效安全、副作用低」 陳建仁點1原因：不會再採購

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男友要分手 她一舉動想挽回讓眾人看不下去：浪費錢

聯合新聞網／ 綜合報導
為了挽回男友，原PO花了7000元計程車資去找對方，仍徒勞無功。 示意圖／ingimage
為了挽回男友，原PO花了7000元計程車資去找對方，仍徒勞無功。 示意圖／ingimage

戀愛的感覺讓人刻骨銘心，但一旦失戀了，可能就會失魂落魄，甚至做出誇張的行為。一名女網友日前被男友告知要分手，沒想到她為了挽回感情而做出一個舉動，讓不少人看了直呼「醒醒吧」。

這名女網友在Dcard發文表示，日前男友通知要分手，她為了要挽回對方，於是立刻搭了計程車跑了173公里到男友家，結果花了7000元的車資，最後的結果是找不到人、對方不接電話，也因為太過臨時而找不到住宿地點，最後只能在網咖待一晚。

多數人貼心地給予安慰，「都分手了還搭計程車去找他幹嘛」、「不要做這種只感動得了自己的事情，多愛自己一點」、「不要挽回想甩開妳的人，妳所做的努力都是徒勞無功，下次不要再浪費錢跟時間了」、「保護好自己跟自己的錢包，下次不要傻了」、「分手是單方面決定就成立的，下次再遇到單方面分手的，帶著7000塊去做個SPA、看場電影，做個美美的造型，就算哭也是最好看的淚人兒」。

但也有人不以為然地說「這行為根本沒腦，不是每一個人都會給妳拍拍，妳真的是個稱職的女朋友嗎？可憐之人必有可恨之處啦，看起來就是想用情緒勒索挽回，可悲啦」、「所以原因是什麼，說不定女生有問題啊」、「沒頭沒尾的，也沒說清楚分手的原因，就一堆人瞎挺」、「我連7000都沒有，妳還花在計程車上」、「浪費7000…拿去買東西不是更好嗎」。

原PO事後也在留言區表達自己的心情，「笑死，現在回想起來真的超沒必要，第二天直接坐7點半的車回學校，白白浪費一萬元，一萬真的很多耶，為什麼不把這一萬花在自己身上！超白癡、超戀愛腦，最後也挽回不了甚麼，當了一次恐怖情人，下次不會了，謝謝各位」。

Dcard 分手

延伸閱讀

絕對是有史以來最大膽的造型！Lisa狂露額頭還不夠，直接黑Bra穿上癮　側身還露出這個「小驚喜」

計程車「停車未滿1小時免費」 新北3處先行試辦

大銀幕上鬼抓人！《黎明死線》改編電影由溫子仁製片 恐怖片大師透露是遊戲鐵粉？

串聯金山各觀光景點 議員會勘設YouBike站

相關新聞

爸中風全癱都女兒照顧！立遺囑「只給一只錶」 理由曝光律師也嘆氣

台灣人口快速老化，已於107年邁入高齡社會，長期照顧問題愈趨重要。一位已出嫁的女網表示，爸爸中風癱瘓後，她搬回娘家獨力全程照顧，一年多來爸爸由全癱已進步到能自理。近期爸爸做遺囑公證時，卻將所有財產分給兩位哥哥，自己只拿到一只手錶，理由曝光，連在場見證的律師都忍不住嘆氣。

同居5年求婚遭拒…意外發現女友「驚天秘密」 男子煎熬：陷道德難題

被愛人瞞騙的滋味令人難受，台灣有男子日前發文，表示早前曾向拍拖5年多的同居女友求婚被拒，當時女友解釋不想受束縛，然而男子近日才發現背後真相！原來朝夕相對的女友已有1個讀大學的女兒，並且早已嫁為人婦，但就只和丈夫分居，並未離婚，那麼自然不可能答應他的求婚。

想帶「花粉症」孫賞櫻！母嚇壞秒拒 婆婆：多接觸才有抵抗力

婆媳間相處一直是家庭難解之題，學會溝通才能避免紛爭。一名人妻抱怨，夫妻倆難得安排單獨出遊，把小孩交給婆婆照顧，沒想到婆婆說要帶有「花粉症」的孩子去賞櫻，讓媽媽急壞了當場拒絕，經解釋一番後，婆婆竟還表示「哪那麼嬌生慣養，會過敏就要讓他更常接觸才會有抵抗力」…

父親過世她接到婆婆來電 開口一句話讓眾人暴怒：有夠貪

華人世界裡，婆媳之間的問題常常隱藏著非常大的問題，或許是觀念、生活習性的不同，兩者之間常常會產生許多糾紛。一名女網友透露同事的父親剛過世，處理完喪事後就接到婆婆的電話，沒想到對方開口問的第一件事就讓眾人聽了為之憤怒。

6年感情敗給「門當戶對」！她被準公婆嫌窮 網嘆：是男友沒擔當

結婚不是兩個人、而是兩家人的事。一名事業有成的女網友，與男友交往六年論及婚嫁，卻因男方家境富裕，準公婆看不起自己的父母，不願答應他們的婚事，讓她感嘆都到2023年沒想到還真的存在「門當戶對」的觀念...

謊稱出差卻偷溜遊樂園陪妹玩 男收妻子LINE「你往後看看」

已婚的人外遇出軌，勢必會引起另一半的不滿。而要是出軌行為被當場抓包，更是會讓人顏面無光。近來日本媒體，就發生了這樣的一起感情糾紛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦