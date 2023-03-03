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爸中風全癱都女兒照顧！立遺囑「只給一只錶」 理由曝光律師也嘆氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友表示，全心獨力照顧中風的父親一年多，預立遺囑時只獲得一只手錶，原因是已是外嫁的女兒，讓她覺得心寒。示意圖／ingimage
一位女網友表示，全心獨力照顧中風的父親一年多，預立遺囑時只獲得一只手錶，原因是已是外嫁的女兒，讓她覺得心寒。示意圖／ingimage

台灣人口快速老化，已於107年邁入高齡社會，長期照顧問題愈趨重要。一位已出嫁的女網表示，爸爸中風癱瘓後，她搬回娘家獨力全程照顧，一年多來爸爸由全癱已進步到能自理。近期爸爸做遺囑公證時，卻將所有財產分給兩位哥哥，自己只拿到一只手錶，理由曝光，連在場見證的律師都忍不住嘆氣。

一位女網友在《匿名公社》以「反正我做再多還是不孝」為題發文寫道，爸爸中風癱瘓後，因大嫂說「自己的爸爸自己顧」，所以她就搬回娘家照顧爸爸，一年多來和丈夫、小孩分隔兩地，兩位哥哥和嫂嫂們平日不會回來分攤照顧責任，也不想出錢請看護，原PO只好所有工作一肩扛，幸好丈夫能體諒，假日會帶著孩子來陪她。

原PO表示，爸爸是公務人員退休可領月退金，但存摺由大嫂掌控，因為大嫂認為「媽媽已過世，長嫂如母她最大」，所以每月帳戶扣除水電瓦斯及第四台費用後，大嫂才會視情況轉帳給她，一般大約是給7000元左右，但是全癱的爸爸照護花費並不低，光是用在尿布及吃用常只能勉強打平，超過7000元是常有的事，竟還被大嫂說自己佔盡好處，讓她很無言。

爸爸在原PO一年多來的照顧下，逐漸好轉，已可以自理，家人就打算趁著爸爸身體不錯時做遺囑公證。原PO表示，3月1日當天在律師複誦遺囑時，爸爸只分給了她一只手錶，那是媽媽以前送給他的，其他的土地、房子和股票全歸兩名哥哥兩家去分

原PO坦言，爸爸會在此時做遺囑公證，原因是大哥大嫂想要有保障，遺囑也是他們擬好給爸爸看的，財產不分給她的理由不外乎就是女兒已外嫁，這理由連在場見證的律師都看不下去，對她說法律上女兒也是可以分遺產的，日後需要協助時可以找他幫忙。但原PO表示，這件事讓她徹底心寒，決定打包回家不再理會了，但真正讓她難過的是「要照顧爸爸時我是女兒，碰到利益我變成外人」，問爸爸「我到底做錯什麼了？」

故事曝光，網友紛紛留言打氣，「你很棒，至少你為父親做到了這些，以後就交給哥哥嫂嫂他們去打理了，你只要當個天邊孝女，偶爾電話偶爾回去這樣就好」、「可以體會妳的心情，回去把自己家顧好才是真的，以後生老病死都要靠妳老公跟兒子」、「可能爸爸不懂得法律，還存在著傳統的想法，所以才會如此分配吧！」、「該盡的義務已經做到，日後是哥哥們的責任了，不必心軟」、「加油。別被道德綁架了，該爭就爭」。

遺產

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