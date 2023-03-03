6年感情敗給「門當戶對」！她被準公婆嫌窮 網嘆：是男友沒擔當

結婚不是兩個人、而是兩家人的事。一名事業有成的女網友，與男友交往六年論及婚嫁，卻因男方家境富裕，準公婆看不起自己的父母，不願答應他們的婚事，讓她感嘆都到2023年沒想到還真的存在「門當戶對」的觀念。

該名女網友在Dcard分享，她與男友今年35歲，交往六年相處融洽，生活習慣與價值觀都很合，靠自己賺錢買車買房，也決定結婚、生子，卻沒想到家庭環境的差距卻成了問題。

原po表示，自己家境普通，從國中開始就一路打工賺生活費，因為父母年紀大，生病無法工作，所以家中的經濟重擔就落在她身上，靠她白手起家，改善家裡的環境。

相較之下男方家境優渥，男友從小衣食無缺，還可以供他出國讀書、遊玩世界，家裡也有傭人、管家、司機打理一切。原本男方父母很開心兒子要結婚，但得知她家是平凡家庭後，便開始問東問西、擔心面子問題，實際上是看不起她父母。

讓原po感嘆，「沒想到2023年了還存在『門當戶對』的觀念」，最後連男友也退縮了，既不想讓她父母受委屈，也不想讓他爸媽為難，不想分手，也結不了婚，讓她苦惱「難道真的只能分手嗎」。

文章曝光，不少人也針對門當戶對的觀念做評論，「台灣老一輩的死觀念比妳想像得多，嫌錢不夠的、嫌出身低的、嫌學歷差的到處都是」、「家境真的是一個很現實的問題，所以我從來不找比我家境差或是好過我家境很多的對象」、「年紀愈大愈能理解門當戶對的用意，那不單單是2個人的事」、「門當戶對聽起來很過時，但其實是現實」。

不過，也有人認為男方的問題較大，「內文重點只有在於，你男友不願意堅持站在你這」、「妳男友大概沒有自己的事業，也沒有自己的人脈，都是家族企業的一員，離開家族就沒辦法生活，所以面臨選擇題時，會以自身利益為優先」、「就只是男生不夠有擔當而已」、「你男友根本坦不住，他只要態度硬一點父母幾乎都會妥協」。