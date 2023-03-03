想帶「花粉症」孫賞櫻！母嚇壞秒拒 婆婆：多接觸才有抵抗力

婆媳間相處一直是家庭難解之題，學會溝通才能避免紛爭。一名人妻就抱怨，夫妻倆難得安排單獨出遊，把小孩交給婆婆照顧，沒想到婆婆說要帶有「花粉症」的孩子去賞櫻，讓媽媽急壞了當場拒絕，經解釋一番後，婆婆竟還表示「哪那麼嬌生慣養，會過敏就要讓他更常接觸才會有抵抗力」，讓她當場傻眼。

該名人妻在Dcard抱怨，夫妻倆安排週末單獨出遊，把兒子交給婆婆照顧，但平時熱愛賞櫻的婆婆，說想帶孩子去賞櫻，她聽完立刻拒絕，因為兒子曾對花粉過敏，當時狂打噴嚏、流鼻水，眼睛也又紅又腫的模樣讓她心疼壞了，沒想到跟婆婆解釋後，對方卻說「哪那麼嬌生慣養，他會過敏就要讓他更常接觸才會有抵抗力啊」。

見婆婆不以為意，她繼續強調此事的嚴重性，說孩子曾過敏到眼睛紅腫發癢，一把眼淚一把鼻涕非常不舒服，婆婆卻轉頭問年幼的孩子，「有媽媽說的這麼誇張嗎？」，讓她整個人急壞了，著急地說「真的不可以，嚴重的話萬一引起哮喘、窒息怎麼辦」，婆婆這才說「阿賀啦賀啦，這麼緊張幹嘛」。

等老公回家後，原po仍是擔心婆婆會偷帶孩子去，因此向老公提議要不要把兒子託給其他親戚照顧，老公卻說，「媽都說不會了幹嘛要這樣，而且現在突然找哪找的到有空的人」。

原po表示乾脆帶孩子一起去，結果老公竟生氣地說「已經說好兩個人出遊了，就不要再想小孩子的事了」，老公的回應讓她不知所措，只好向網友們求解「是我想太多了嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「過敏是有可能會一次比一次嚴重，比如第一次被蜜蜂叮到只是腫起來，第五次可能會休克那種，看起來你的家人，包含你的丈夫，完全沒有意識到危險性」、「一堆老人家真的是唯恐天下不亂，出事了她能負責嗎」、「我對海鮮過敏，我媽超愛煮海鮮叫我吃，也是說多吃一點就有抵抗力」。